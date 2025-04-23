У Татарстані вибухало на заводі з виробництва "Шахедів": перші подробиці
В Алабузі, яка є найбільшою особливою економічною зоною РФ, пролунали вибухи 23 квітня. Тут росіяни, зокрема, виготовляють тисячі дронів.
Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди/герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало", - розповів він.
Зазначимо, що про вибухи в Єлабузі стало відомо близько 13:00. Місцеві жителі повідомляли, що в регіоні збивають безпілотники. У мережі також публікували відео.
Пізніше російська влада підтвердила атаку БПЛА на Єлабугу. Мер міста Рустем Нурієв повідомив, що над територією району було збито безпілотник.
"Сьогодні над територією Єлабузького району засобами ППО було збито БПЛА. Фахівці екстрених служб на місці, ведеться вся необхідна робота", - розповів він, додавши, що нібито жертв і постраждалих немає.
Масштаби виробництва дронів у Алабузі РФ
Як зазначив Коваленко, понад 6 тисяч "Шахедів" виробили росіяни в Алабузі у 2024 році, і тисячі дронів приманок.
"Цього року була поставлена задача росіянами виробляти в Алабузі від 8 до 10 тисяч дронів за рік і від 15 тисяч дронів-обманок", - зазначив він.
Що відомо про Алабугу
Алабуга - особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Татарстана.
Вона розташована в 10 км від Єлабуги, 25 км від Набережних Челнів, 40 км від Нижньокамська і 210 км від Казані. Займає площу 3903,5 га.
Стовідсотковим акціонером управляючої компанії "Алабуга" є Міністерство земельних і майнових відносин Республіки Татарстан.
На 2019 рік "Алабуга" є найбільшою особливою економічною зоною промислово-виробничого типу в Росії, що приносить 59% сукупної виручки і 34% податкових зборів від усіх ОЕЗ країни, що забезпечує 39% приватних інвестицій в російські ОЕЗ.
Не перші вибухи в Татарстані
У квітні 2024 року в РФ дрони вперше атакували підприємства в Татарстані. Під удар потрапили підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.
Пізніше РБК-Україна стало відомо, що метою атаки, організатором якої було ГУР, у російському Татарстані, що розташований за понад 1000 км від України, став завод зі складання "Шахедів".
Ще в січні минулого року повідомлялося, що в Єлабузі росіяни розгорнули мінімум дві лінії виробництва дронів-камікадзе "Шахед".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.