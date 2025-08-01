Росія масово виготовляє "Шахеди": скільки Кремль вклав у виробництво
Росія інвестувала щонайменше 3 мільярди доларів у розгортання масового виробництва ударних дронів, зокрема "Шахедів". До безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.
За даними навіть виключно офіційної статистики РФ, у Російській Федерації до виробництва безпілотників різних типів загалом залучено 900 компаній, із яких 70% - це малий та середній бізнес, а загальна чисельність залученого персоналу заявлена на рівні 7000 осіб.
Зокрема у період 2022-2025 років Кремль виділив мінімум 243 мільярди рублів або ж 3 мільярдів доларів виключно на розгортання індустрії виробництва дронів.
Все це пояснює, чому РФ зараз має настільки багато "Шахедів" та інших далекобійних дронів для масованих ударів по Україні.
Видання зазначає, що у наступні три роки росіяни планують витратити на розгортання виробництва безпілотників усіх типів ще 112 мільярдів рублів або ж еквівалент 1,38 мільярда доларів. Варто зауважити, що ця сума названа без урахування відповідних затрат на дрони безпосередньо у воєнному бюджеті РФ.
Специфіка ситуації в такому випадку полягає в тому, що Росія свої затрати на індустрію БПЛА доволі часто маскує під умовно "цивільні" програми, наприклад на програми створення безпілотників для "сільського господарства".
Такий підхід дав відповідні результати для країни агресора: в період з 2023 по 2024 роки загальний обсяг виробництва безпілотників виріс мінімум у 2,5 раза, зокрема далекобійних дронів - мінімум у 5 разів.
Варто також відзначити, що на період 2025-2027 років РФ також закладає 21 мільярд рублів формально на "розгортання науково-дослідних центрів у сегменті безпілотних технологій", які будуть розподілені по всій території країни-агресора.
Окремо слід виділити масштабність розгортання виробництва в зоні "Алабуга", де буквально кілька десятків тисяч робітників залучено до процесу виробництва дронів-камікадзе "Шахед", вони ж "Герань-2".
Зараз за цей проєкт відповідає окупантська компанія "Альбатрос", котра раніше формально займалась "пристроями для сільського господарства".
Росія масштабує виробництва дронів
Зауважимо, що за даними речника Служби зовнішньої розвідки України Олега Александрова, Росія планує виготовити 2 млн FPV-дронів лише за 2025 рік.
Нагадаємо також, що днями перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону заявив, що російська армія вже інтегрує різні рішення, які дозволять "Шахедами" обходити українські дрони-перехоплювачі.
Він зазначив, що невдовзі окупанти почнуть переходити на реактивні дрони, а отже, Україні вже потрібно працювати над розв'язанням цієї проблеми.
Детальніше про те, як "Шахеди" стали розумнішими та що Росія вбудувала в іранські дрони, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас вчора речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що 30 липня над Україною зафіксували до восьми таких реактивних "Шахедів".