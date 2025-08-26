РФ строит башни с "Панцирями" для защиты завода по производству "Шахедов", - партизаны

В Татарстане, недалеко от города Елабуга, российские власти начали строительство необычных оборонительных сооружений. На территории рядом с заводом, где производят ударные дроны "Шахед-136", сооружают специальные башни с боевыми модулями "Панцирь".

Партизаны отмечают, что это является прямым свидетельством того, что украинские дроны уже нанесли предприятию серьезный ущерб. Кремль пытается спасти объект, который является ключевым для террористической кампании России против Украины.

В Москве понимают, что любая новая атака может парализовать производство и сорвать поставки "Шахедов" для армии РФ.

"Но правда в том, что никакие импровизированные башни и "Панцири" не способны спасти завод от новых атак. Ежедневно производство находится под угрозой, а вместе с ним и вся логистика поставок дронов, которыми Москва ведет террор против мирного населения Украины", - отмечают в "АТЕШ".