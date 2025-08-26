ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ будує вежі з "Панцирями" для захисту заводу з виробництва "Шахедів", - партизани

Росія, Вівторок 26 серпня 2025 15:17
UA EN RU
РФ будує вежі з "Панцирями" для захисту заводу з виробництва "Шахедів", - партизани Фото: у РФ намагаються врятувати завод з виробницта "Шахедів" (росЗМІ)
Автор: Савченко Юлія

Після низки ударів ЗСУ по заводу у Єлабузі, де збирають "Шахеди", росіяни зводять вежі з "Панцирами". Але навіть ці хаотичні укріплення не гарантують порятунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

У Татарстані, неподалік міста Єлабуга, російська влада розпочала будівництво незвичних оборонних споруд. На території поруч із заводом, де виробляють ударні дрони "Шахед-136", споруджують спеціальні вежі з бойовими модулями "Панцир".

Партизани відмічають, що це є прямим свідченням того, що українські дрони вже завдали підприємству серйозної шкоди. Кремль намагається врятувати об’єкт, який є ключовим для терористичної кампанії Росії проти України.

У Москві розуміють, що будь-яка нова атака може паралізувати виробництво та зірвати постачання "Шахедів" для армії РФ.

"Але правда в тому, що жодні імпровізовані вежі та "Панцирі" не здатні врятувати завод від нових атак. Щодня виробництво перебуває під загрозою, а разом із ним і вся логістика постачання дронів, якими Москва веде терор проти мирного населення України", - зазначають в "АТЕШ".

Серія атак на Єлабугу

Тільки в цьому році про вибухи в Єлабузькому районі Татарстана повідомляли 23 квітня. Також у ніч на 26 квітня атака на Єлабугу повторилася.

У ніч на 26 травня невідомі дрони атакували Єлабугу. Містяни повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони (ППО). Перед цим в російському Нижнєкамську, який знаходиться неподалік, закрили аеропорт.

9 серпня у республіці Татарстані, як мінімум один з ударних безпілотників влучив у цех виробництва дронів типу "Шахед". На місці влучання розпочалась пожежа.

Раніше стало відомо, що Росія інвестувала щонайменше 3 млрд доларів у розгортання масового виробництва ударних дронів, зокрема "Шахедів". До безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній.

Нагадаємо, голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має намір запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно.

Чи можна завадити Росії будувати нові заводи з виробництва "Шахедів" в Алабузі, в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Татарстан Атака дронів
Новини
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили