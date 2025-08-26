ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ строит башни с "Панцирями" для защиты завода по производству "Шахедов", - партизаны

Россия, Вторник 26 августа 2025 15:17
UA EN RU
РФ строит башни с "Панцирями" для защиты завода по производству "Шахедов", - партизаны Фото: в РФ пытаются спасти завод по производству "Шахедов" (росСМИ)
Автор: Савченко Юлія

После ряда ударов ВСУ по заводу в Елабуге, где собирают "Шахеды", россияне возводят башни с "Панцирями". Но даже эти хаотичные укрепления не гарантируют спасения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

В Татарстане, недалеко от города Елабуга, российские власти начали строительство необычных оборонительных сооружений. На территории рядом с заводом, где производят ударные дроны "Шахед-136", сооружают специальные башни с боевыми модулями "Панцирь".

Партизаны отмечают, что это является прямым свидетельством того, что украинские дроны уже нанесли предприятию серьезный ущерб. Кремль пытается спасти объект, который является ключевым для террористической кампании России против Украины.

В Москве понимают, что любая новая атака может парализовать производство и сорвать поставки "Шахедов" для армии РФ.

"Но правда в том, что никакие импровизированные башни и "Панцири" не способны спасти завод от новых атак. Ежедневно производство находится под угрозой, а вместе с ним и вся логистика поставок дронов, которыми Москва ведет террор против мирного населения Украины", - отмечают в "АТЕШ".

Серия атак на Елабугу

Только в этом году о взрывах в Елабужском районе Татарстана сообщали 23 апреля. Также в ночь на 26 апреля атака на Елабугу повторилась.

В ночь на 26 мая неизвестные дроны атаковали Елабугу. Горожане сообщали об активной работе противовоздушной обороны (ПВО). Перед этим в российском Нижнекамске, который находится неподалеку, закрыли аэропорт.

9 августа в республике Татарстане, как минимум один из ударных беспилотников попал в цех производства дронов типа "Шахед". На месте попадания начался пожар.

Ранее стало известно, что Россия инвестировала не менее 3 млрд долларов в развертывание массового производства ударных дронов, в частности "Шахедов". К беспилотной индустрии уже привлечено более 900 компаний.

Напомним, глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия намерена запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно.

Можно ли помешать России строить новые заводы по производству "Шахедов" в Алабуге, в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Татарстан Атака дронов
Новости
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы