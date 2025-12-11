У Кременчуці лунають вибухи: ворог застосував балістику

Атаки на Кременчук

Попередня атака на Кременчук відбулась у ніч на 7 грудня, тоді місто атакували дрони та "Кинджали". У місті також лунали вибухи.

Згодом мер міста повідомив, що в ніч на 7 грудня ворог знову наніс масований комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука.

В окремих районах міста спостерігались перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.

Обстріли 7 грудня

У ніч на 7 грудня ворог завдав чергового удару по українській території. Основною ціллю росіян було місто Кременчук, що у Полтавській області.

За даними Повітряних сил, ворог застосував 246 повітряних цілей. Серед них: