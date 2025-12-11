UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Кременчуці лунають вибухи: ворог застосував балістику

Фото: рятувальник ДСНС (Facebook)
Автор: Марина Балабан

Російська армія атакувала Кременчук балістикою, у місті чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

Кремечук Полтавської області перебуває під атакою дронів. 

До цього по місту було випущено щонайменше три балістичні ракети, повідомляють моніторингові Telegram-канали. 

На тлі цього в місті було чутно вибухи, повідомляють місцеві пабліки з посиланням на очевидців. 

Атаки на Кременчук

Попередня атака на Кременчук відбулась у ніч на 7 грудня, тоді місто атакували дрони та "Кинджали". У місті також лунали вибухи.

Згодом мер міста повідомив, що в ніч на 7 грудня ворог знову наніс масований комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука.

В окремих районах міста спостерігались перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.

Обстріли 7 грудня

У ніч на 7 грудня ворог завдав чергового удару по українській території. Основною ціллю росіян було місто Кременчук, що у Полтавській області.

За даними Повітряних сил, ворог застосував 246 повітряних цілей. Серед них:

  • 241 ударний дрон типу "Шахед" та "Гербера";
  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (Тамбовська обл., РФ);
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 (Курська обл., РФ)
