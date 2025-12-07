ua en ru
Масована атака на Кременчук: місто атакують дрони і ракети "Кинджал", чутно вибухи

Кременчук, Полтавська область, Неділя 07 грудня 2025 01:41
UA EN RU
Масована атака на Кременчук: місто атакують дрони і ракети "Кинджал", чутно вибухи Фото: атака на Кременчук (Facebook dsns)
Автор: Марина Балабан

Місто Кременчук Полтавської області в ніч на 7 грудня атакують дрони та "Кинджали".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Про те, що швидкісні цілі рухаються на Кременчук, Повітряні сили ЗСУ інформували близько 01:30.

Також повідомлялось, що у місті чутно вибухи.

Місцеві пабліки з посиланням на мешканів міста пишуть про перебої зі світлом та опаленням.

Тим часом повітряна тривога була оголошена по всій Україні через зліт МіГ-31К - носія гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Атака на Кременчук

Як повідомлялось, 8 листопада ворог атакував Кременчук. Внаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі весь Кременчук залишився без електропостачання.

Як пізніше розповів голова Полтавської ОВА Володимир Когут, ворог завдав масованого удару по Полтавщині. Цілив у обʼєкти енергетичної інфраструктури.

За його даними, внаслідок ворожих дій РФ одна людина травмована, їй надається необхідна допомога.

Крім того, через атаку в області було введено спеціальні графіки аварійного відключення світла.

В місті не працював електротранспорт, у зв'язку з чим на маршрути вивели додаткові одиниці автобусів.

