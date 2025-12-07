Масована атака на Кременчук: місто атакують дрони і ракети "Кинджал", чутно вибухи

Місто Кременчук Полтавської області в ніч на 7 грудня атакують дрони та "Кинджали".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Про те, що швидкісні цілі рухаються на Кременчук, Повітряні сили ЗСУ інформували близько 01:30. Також повідомлялось, що у місті чутно вибухи. Місцеві пабліки з посиланням на мешканів міста пишуть про перебої зі світлом та опаленням. Тим часом повітряна тривога була оголошена по всій Україні через зліт МіГ-31К - носія гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.