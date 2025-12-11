В Кременчуге раздаются взрывы: враг применил баллистику

Российская армия атаковала Кременчуг баллистикой, в городе слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Кремечук Полтавской области находится под атакой дронов.
До этого по городу было выпущено по меньшей мере три баллистические ракеты, сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
На фоне этого в городе были слышны взрывы, сообщают местные паблики со ссылкой на очевидцев.
Предыдущая атака на Кременчуг состоялась в ночь на 7 декабря, тогда город атаковали дроны и "Кинжалы". В городе также раздавались взрывы.
Впоследствии мэр города сообщил, что в ночь на 7 декабря враг снова нанес массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга.
В отдельных районах города наблюдались перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.
В ночь на 7 декабря враг нанес очередной удар по украинской территории. Основной целью россиян был город Кременчуг, что в Полтавской области.
По данным Воздушных сил, враг применил 246 воздушных целей. Среди них: