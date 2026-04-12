Країни НАТО хочуть допомогти розмінувати Ормузьку протоку, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО нібито хочуть допомогти в розмінуванні Ормузької протоки. Причому деякі, за його словами, вже направляють тральщики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Fox News.
"Ми дуже розчаровані в НАТО. Дуже, дуже розчаровані тим, що вони не приєдналися. Тепер вони хочуть приїхати і допомогти з протокою, очистити її. Це не займе багато часу. Ми очистимо протоку, і вони зможуть нею користуватися", - заявив Трамп.
За його словами, до коаліції країн, які займуться розмінування протоки, долучиться Велика Британія. Але зазначимо, що Лондон поки що цього не підтверджував.
"Наскільки я розумію, Велика Британія і кілька інших країн відправляють туди тральщики", - сказав президент.
Також Трамп додав, що США встановлять "повну блокаду" Ірану на морі, приблизно так, як це було з Венесуелою. За його словами, Вашингтон не дозволить Тегерану заробляти на нафті, продаючи її тим, хто Ірану подобається, і не продавати тим, хто Тегерану не подобається.
Крім цього, американський лідер зробив ще низку заяв:
Нагадаємо, сьогодні вранці через десятки годин переговорів, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон і Тегеран так і не досягли угоди про припинення війни. За підсумком американська делегація повертається додому без документа.
Буквально кілька годин тому Дональд Трамп у себе в соцмережах написав, що переговори в Пакистані між США та Іраном пройшли добре. Сторони змогли багато про що домовитися, однак відмова Ірану від прагнення до ядерної зброї все перекреслює.
Також Трамп заявив, що через провал переговорів американський флот починає блокування Ормузької протоки. За його словами, жоден корабель не зможе увійти або вийти звідти. І таким чином, США не дозволять Ірану заробляти, адже як відомо, Тегеран останнім часом почав стягувати плату.