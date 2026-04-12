Страны НАТО хотят помочь разминировать Ормузский пролив, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО якобы хотят помочь в разминировании Ормузского пролива. Причем некоторые, по его словам, уже направляют тральщики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Fox News.
"Мы очень разочарованы в НАТО. Очень, очень разочарованы тем, что они не присоединились. Теперь они хотят приехать и помочь с проливом, очистить его. Это не займет много времени. Мы очистим пролив, и они смогут им пользоваться", - заявил Трамп.
По его словам, к коалиции стран, которые займутся разминирование пролива, присоединится Великобритания. Но отметим, что Лондон пока этого не подтверждал.
"Насколько я понимаю, Великобритания и несколько других стран отправляют туда тральщики", - сказал президент.
Также Трамп добавил, что США установят "полную блокаду" Ирана на море, примерно так, как это было с Венесуэлой. По его словам, Вашингтон не позволит Тегерану зарабатывать на нефти, продавае ее тем, кто Ирану нравится, и не продавать тем, кто Тегерану не нравится.
Помимо этого, американский лидер сделал еще ряд заявлений:
Напомним, сегодня утром спустя десятки часов переговоров, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран так и не достигли соглашения о прекращении войны. По итогу американская делегация возвращается домой без документа.
Буквально пару часов назад Дональд Трамп у себя в соцсетях написал, что переговоры в Пакистане между США и Ираном прошли хорошо. Стороны смогли о многом договориться, однако отказ Ирана от стремления к ядерному оружию все перечеркивает.
Также Трамп заявил, что из-за провала переговоров американкой флот начинает блокировку Ормузского пролива. По его словам, ни один корабль не сможет войти или выйти оттуда. И таким образом, США не позволят Ирану зарабатывать, ведь как известно, Тегеран в последнее время начал взимать плату.