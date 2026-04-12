Страны НАТО хотят помочь разминировать Ормузский пролив, - Трамп

"Мы очень разочарованы в НАТО. Очень, очень разочарованы тем, что они не присоединились. Теперь они хотят приехать и помочь с проливом, очистить его. Это не займет много времени. Мы очистим пролив, и они смогут им пользоваться", - заявил Трамп.

По его словам, к коалиции стран, которые займутся разминирование пролива, присоединится Великобритания. Но отметим, что Лондон пока этого не подтверждал.

"Насколько я понимаю, Великобритания и несколько других стран отправляют туда тральщики", - сказал президент.

Также Трамп добавил, что США установят "полную блокаду" Ирана на море, примерно так, как это было с Венесуэлой. По его словам, Вашингтон не позволит Тегерану зарабатывать на нефти, продавае ее тем, кто Ирану нравится, и не продавать тем, кто Тегерану не нравится.

