Країни ЄС можуть поставити Україні нові умови для початку переговорів про вступ, - Стефанішина

"Найбільш скептичні держави зараз підтримують рух України до початку переговорів. Ми тут відчуваємо підтримку, але будемо домовлятися з кожною державою окремо", - сказала вона.

За словами Стефанішиної, це означає, що, можливо, до кінця року Україні буде потрібно реалізувати додаткові домовленості, які будуть виникати у держав-членів як додаткова умова для початку переговорів.

Вступ України до ЄС

Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу ще минулого року. Тепер держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Зазначимо, що в українському уряді розраховували на позитивний звіт Єврокомісії та рекомендацію почати переговори про вступ вже у 2023 році. Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що держава може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

Проте за даними видання Politico, ЄС, ймовірно, до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України.

До того ж, сьогодні в Офісі президента зазначили, що переговори про вступ України до ЄС мають початися у першому півріччі 2024 року.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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