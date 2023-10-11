Страны ЕС могут поставить Украине новые условия для начала переговоров о вступлении, - Стефанишина

"Самые скептические государства сейчас поддерживают движение Украины к началу переговоров. Мы здесь чувствуем поддержку, но будем договариваться с каждым государством по отдельности", - сказала она.

По словам Стефанишиной, это означает, что, возможно, до конца года Украине потребуется реализовать дополнительные договоренности, которые будут возникать у государств-членов как дополнительное условие для начала переговоров.

Вступление Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз еще в прошлом году. Теперь государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а в конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Отметим, что в украинском правительстве рассчитывали на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры о вступлении уже в 2023 году. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что государство может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в текущем году.

Однако по данным издания Politico, ЕС, вероятно, до декабря этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.

К тому же, сегодня в Офисе президента отметили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в первом полугодии 2024 года.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.

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