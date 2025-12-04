ua en ru
Країни Балтії можуть демонтувати залізничне сполучення з РФ та Білоруссю

Четвер 04 грудня 2025 19:08
Країни Балтії можуть демонтувати залізничне сполучення з РФ та Білоруссю Фото: рішення щодо демонтажу залізниці країни Балтії хочуть ухвалювати спільно (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президенти Латвії, Литви, Естонії заявили, що рішення щодо демонтажу залізничного сполучення з РФ та Білоруссю має бути спільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Естонський лідер Алар Каріс зазначив, що у разі ухвалення країнами рішення щодо демонтажу він має проводитись спільно. За його словами, ситуації Латвії, Литви та Естонії відрізняються, тому логічною буде скоординована дія.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що важливо діяти скоординовано щодо Балтійської лінії оборони. Він додав, що необхідно співпрацювати з Польщею, яка також розглядає питання щодо створення Східної лінії оборони.

Науседа зазначив, що Єврокомісія розгляне питання щодо забезпечення фінансування як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. За його словами, країни Балтії працюють над заходами контрмобільності, і відмова від залізничних колій до східних країн стала б їх частиною.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс підкреслив, що рішення будуть ухвалюватися спільно. Він додав, що роботу щодо цього питання продовжать на урядовому рівні із залученням військових та оборонних експертів.

Нагадаємо, нещодавно агенти "Атеш" провели успішну диверсію на російській залізничній інфраструктурі в районі Новочеркаська Ростовської області.

Внаслідок диверсії було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом. Її результатом стала ланцюгова реакція затримок у критично важливих поставках для окупантів.

Крім того, партизани влаштували вибух у Ленінградській області - в результаті поїзд, який перевозив військовий вантаж, зійшов з рейок. В результаті диверсії було паралізовано рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург - Псков.

