Страны Балтии могут демонтировать железнодорожное сообщение с РФ и Беларусью
Президенты Латвии, Литвы, Эстонии заявили, что решение о демонтаже железнодорожного сообщения с РФ и Беларусью должно быть общим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Эстонский лидер Алар Карис отметил, что в случае принятия странами решения о демонтаже он должен проводиться совместно. По его словам, ситуации Латвии, Литвы и Эстонии отличаются, поэтому логичным будет скоординированное действие.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что важно действовать скоординировано по Балтийской линии обороны. Он добавил, что необходимо сотрудничать с Польшей, которая также рассматривает вопрос о создании Восточной линии обороны.
Науседа отметил, что Еврокомиссия рассмотрит вопрос об обеспечении финансирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. По его словам, страны Балтии работают над мерами контрмобильности, и отказ от железнодорожных путей в восточные страны стал бы их частью.
Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что решения будут приниматься совместно. Он добавил, что работу по этому вопросу продолжат на правительственном уровне с привлечением военных и оборонных экспертов.
Напомним, недавно агенты "Атеш" провели успешную диверсию на российской железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области.
В результате диверсии был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом. Ее результатом стала цепная реакция задержек в критически важных поставках для оккупантов.
Кроме того, партизаны устроили взрыв в Ленинградской области - в результате поезд, перевозивший военный груз, сошел с рельсов. В результате диверсии было парализовано движение поездов сообщением Санкт-Петербург - Псков.