Страны Балтии могут демонтировать железнодорожное сообщение с РФ и Беларусью

Президенты Латвии, Литвы, Эстонии заявили, что решение о демонтаже железнодорожного сообщения с РФ и Беларусью должно быть общим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Эстонский лидер Алар Карис отметил, что в случае принятия странами решения о демонтаже он должен проводиться совместно. По его словам, ситуации Латвии, Литвы и Эстонии отличаются, поэтому логичным будет скоординированное действие.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что важно действовать скоординировано по Балтийской линии обороны. Он добавил, что необходимо сотрудничать с Польшей, которая также рассматривает вопрос о создании Восточной линии обороны.

Науседа отметил, что Еврокомиссия рассмотрит вопрос об обеспечении финансирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. По его словам, страны Балтии работают над мерами контрмобильности, и отказ от железнодорожных путей в восточные страны стал бы их частью.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что решения будут приниматься совместно. Он добавил, что работу по этому вопросу продолжат на правительственном уровне с привлечением военных и оборонных экспертов.