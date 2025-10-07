ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Ленобласті партизани підірвали колію, паралізовано потяг із військовим вантажем, - джерела

Ленінградська область, Вівторок 07 жовтня 2025 17:24
UA EN RU
У Ленобласті партизани підірвали колію, паралізовано потяг із військовим вантажем, - джерела Ілюстративне фото: у Ленінградській області поїзд із військовим вантажем зійшов із рейок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Ленінградській області партизани влаштували вибух на залізниці. Унаслідок операції з рейок зійшов поїзд, який перевозив військовий вантаж.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в розвідці.

За інформацією співрозмовників видання, 7 жовтня вранці на залізничному перегоні "Строганово-Мшинська" прогримів вибух. У результаті з рейок зійшли локомотив і вагони поїзда з військовим вантажем. Таким чином, рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург-Псков було паралізовано.

Фото: у росЗМІ написали про "проблеми" на залізниці в Ленінградській області

У РЖД пояснили зупинку руху поїздів на перегоні "Строганово-Мшинська" "технічними причинами". Вантажні та пасажирські поїзди направляють обхідною колією із затримками на кілька годин.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, на місце інциденту росіяни направили спецслужби. Також там розчищають колії від перевернутих вагонів. При цьому фото і відео з місця події немає, оскільки там повністю відключили інтернет.

Джерело РБК-Україна в Головному управлінні розвідки пояснило, що такі операції прямо впливають на логістичні та військові можливості РФ, оскільки РЖД - це основа логістики російської армії і значний фінансовий донор військового бюджету.

Інцидент з обваленням моста

Нагадаємо, в ніч на 1 червня в Росії міст звалився на пасажирський поїзд. У цей час на мосту була фура.

У мережі поширювали чутки про велику кількість загиблих і поранених.

Також 14 вересня військовий рух українців і кримських татар повідомив, що в Карачаєво-Черкеській Республіці Росії було проведено диверсію на залізниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація РЖД Ленинград Вибух Потяг
Новини
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи