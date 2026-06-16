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У Краснодарському краї після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)

05:23 16.06.2026 Вт
1 хв
Що відомо про наслідки нічної атаки дронів у Краснодарському краї?
aimg Катерина Коваль
Фото: через атаку перекрили рух місцевою трасою (Getty Images)

Вночі 16 червня в станиці Полтавській Краснодарського краю після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю та OSINT-канали.

Що відомо

Пожежа виникла через падіння уламків безпілотника на територію нафтобази. До гасіння залучено 32 особи і 7 одиниць техніки.

На місці працюють спеціальні та екстрені служби.

Після атаки тимчасово перекрито трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським.

Полтавська нафтобаза є проміжною ланкою між нафтопереробними заводами компанії "Лукойл" і кінцевими споживачами мережами автозаправних станцій.

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Удари по нафтовій інфраструктурі Росії тривають вже не перший місяць.

Серед останніх - ураження об'єкта в Ярославській області на відстані понад 700 кілометрів від українського кордону. Наслідки відчули навіть водії в Москві та Петербурзі - великі мережі АЗС запровадили жорсткі ліміти на бензин і дизель.

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, порт Туапсе більше не відвантажує нафту - удари ЗСУ підривають основи головної дохідної галузі РФ.

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