В Краснодарском крае после атаки беспилотников загорелась нефтебаза (видео)

Что известно

Пожар возник из-за падения обломков беспилотника на территорию нефтебазы. К тушению привлечены 32 человека и 7 единиц техники.

На месте работают специальные и экстренные службы.

После атаки временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Полтавская нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании «Лукойл» и конечными потребителями - сетями автозаправочных станций.

Удары по нефтяной инфраструктуре России продолжаются уже не первый месяц.

Среди последних - поражение объекта в Ярославской области на расстоянии более 700 километров от украинской границы. Последствия ощутили даже водители в Москве и Петербурге - крупные сети АЗС ввели жесткие лимиты на бензин идизель.