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В Краснодарском крае после атаки беспилотников загорелась нефтебаза (видео)

05:23 16.06.2026 Вт
1 мин
Что известно о последствиях ночной атаки дронов в Краснодарском крае?
aimg Екатерина Коваль
Фото: из-за атаки перекрыли движение по местной трассе (Getty Images)

Ночью 16 июня в станице Полтавской Краснодарского края после атаки беспилотников загорелась нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края и OSINT-каналы.

Что известно

Пожар возник из-за падения обломков беспилотника на территорию нефтебазы. К тушению привлечены 32 человека и 7 единиц техники.

На месте работают специальные и экстренные службы.

После атаки временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Полтавская нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании «Лукойл» и конечными потребителями - сетями автозаправочных станций.

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Удары по нефтяной инфраструктуре России продолжаются уже не первый месяц.

Среди последних - поражение объекта в Ярославской области на расстоянии более 700 километров от украинской границы. Последствия ощутили даже водители в Москве и Петербурге - крупные сети АЗС ввели жесткие лимиты на бензин идизель.

По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, порт Туапсе больше не отгружает нефть - удары ВСУ подрывают основы главной доходной отрасли РФ.

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