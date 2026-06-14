Дістали нафтові об'єкти за 700 км: Україна масовано вдарила по Росії дронами (відео)

Служба безпеки України вночі уразила нафтовий об'єкт у Ярославському регіоні Росії - на відстані понад 700 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Нафтовий об'єкт у Ярославській області, який мав значення для державного резерву Росії, пошкоджено. Саме таку ціль обрали бійці СБУ під час нічної операції.

Окремий удар завдали по Тульському регіону - під ціль потрапило підприємство "Азот" у Новомосковську. Завод пов'язаний із виробництвом вибухових речовин.

Тривоги у 28 регіонах

Масштаб нічної операції:

повітряна тривога оголошувалась у 28 регіонах Росії;

обмеження авіаруху запровадили у шести російських аеропортах;

удари також завдали по військовій логістиці окупантів на тимчасово окупованих територіях України.

Що сказав Зеленський

"Є хороші результати наших воїнів у застосуванні далекобійних санкцій по важливих об'єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України", - заявив президент.

За його словами, Україна виконує план далекобійних ударів і відповідає на відмову Росії завершувати війну.

"Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні!" - написав Зеленський.