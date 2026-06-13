У Москві та Петербурзі водії вже відчули наслідки ударів по НПЗ (відео)
У кількох регіонах Росії, зокрема в Москві, Санкт-Петербурзі та Татарстані, великі мережі АЗС запровадили жорсткі ліміти на продаж бензину та дизельного пального.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нова газета Европа".
Де та які обмеження запровадили
На заправках компанії "Татнефть" у Москві та Санкт-Петербурзі діють обмеження до 20 літрів на бензин АИ-92 і АИ-95, а також до 40 літрів на дизельне пальне в одні руки.
Як зазначають журналісти, компанія обмежила продаж палива взагалі в усіх регіонах своєї присутності.
Інші великі мережі АЗС у російській столиці також запровадили ліміти:
- "Роснефть" - дозволяє заправляти не більше 90 літрів у бак або каністру
- "Лукойл" - встановив обмеження до 100 літрів бензину чи дизеля на один чек.
Тимчасові ліміти запровадили і на деяких заправках у Татарстані. Місцева влада запевняє, що це зроблено "заради уникнення штучного ажіотажу та забезпечення сталої ситуації".
Водночас у профільному комітеті Санкт-Петербурга стверджують, що жодних передумов для дефіциту паливних ресурсів наразі немає.
Що стало причиною лімітів
Запровадження обмежень на заправках збіглося в часі з успішними ударами по російській нафтовій інфраструктурі.
Напередодні українські безпілотники атакували в Татарстані великий нафтопереробний завод "ТАНЕКО", який належить компанії "Татнефть", а також підприємство "ТАИФ-НК" у Нижнекамську.
Паливна криза РФ
Нагадаємо, проблеми з пальним у РФ та на окупованих територіях різко загострилися після серії точкових ударів Сил оборони України по паливній інфраструктурі та логістиці ворога.
Як писало РБК-Україна, в ніч на 7 червня українські військові уразили дві найбільші нафтобази у Криму, зокрема нафтоперевальний комплекс у Феодосії та базу "Семиколодезянська", яка забезпечувала пальним угруповання російських військ.
Через знищення паливних складів та залізничних вузлів логістична система окупантів опинилася у стані колапсу. Внаслідок цього загарбники офіційно визнали, що вантажівки з пальним не доїхали до Криму через вогневий контроль України, що змусило окупаційну владу півострова повністю зупинити навіть видачу бензину за раніше запровадженими талонами.
Експерти зазначають, що через регулярні нальоти безпілотників нафтопереробна галузь Росії вже просіла до рівня економічної кризи 2009 року. Оскільки російські НПЗ після атак змушені зупинятися на тривалі ремонти через брак імпортних деталей, дефіцит пального почав стрімко поширюватися з прифронтових регіонів безпосередньо до найбільших міст країни-агресора.