У Москві та Петербурзі водії вже відчули наслідки ударів по НПЗ (відео)

У кількох регіонах Росії, зокрема в Москві, Санкт-Петербурзі та Татарстані, великі мережі АЗС запровадили жорсткі ліміти на продаж бензину та дизельного пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Нова газета Европа ".

Де та які обмеження запровадили

На заправках компанії "Татнефть" у Москві та Санкт-Петербурзі діють обмеження до 20 літрів на бензин АИ-92 і АИ-95, а також до 40 літрів на дизельне пальне в одні руки.

Як зазначають журналісти, компанія обмежила продаж палива взагалі в усіх регіонах своєї присутності.

Інші великі мережі АЗС у російській столиці також запровадили ліміти:

"Роснефть" - дозволяє заправляти не більше 90 літрів у бак або каністру

"Лукойл" - встановив обмеження до 100 літрів бензину чи дизеля на один чек.

Тимчасові ліміти запровадили і на деяких заправках у Татарстані. Місцева влада запевняє, що це зроблено "заради уникнення штучного ажіотажу та забезпечення сталої ситуації".

Водночас у профільному комітеті Санкт-Петербурга стверджують, що жодних передумов для дефіциту паливних ресурсів наразі немає.

Що стало причиною лімітів

Запровадження обмежень на заправках збіглося в часі з успішними ударами по російській нафтовій інфраструктурі.

Напередодні українські безпілотники атакували в Татарстані великий нафтопереробний завод "ТАНЕКО", який належить компанії "Татнефть", а також підприємство "ТАИФ-НК" у Нижнекамську.