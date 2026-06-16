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Кремль дозволив випускати "брудне" пальне через атаки ЗСУ

04:52 16.06.2026 Вт
2 хв
Наскільки низькоякісним тепер буде бензин у РФ?
aimg Пилип Бойко
Кремль дозволив випускати "брудне" пальне через атаки ЗСУ Фото: АЗС у Росії (Getty Images)
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Російська влада дозволила нафтопереробним заводам випускати пальне з низькими екологічними характеристиками. Таке рішення ухвалили для внутрішнього ринку, щоб зупинити стрімке скорочення запасів палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У матеріалі агенції зазначається, що ситуація на російських енергетичних об'єктах стає критичною. З початку 2026 року кількість атак безпілотників ЗСУ на НПЗ окупантів зросла вдвічі. Це підтверджують офіційні дані та розрахунки журналістів.

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Удари українських дронів вивели з ладу ключове обладнання. Виробництво бензину, дизеля та авіаційного пального частково припинилося. Постачання на внутрішній ринок суттєво обмежилися.

Російські чиновники вирішили послабити правила якості ще минулої осені. Зараз цей захід офіційно продовжили.

Тепер російським заводам дозволили продавати пальне з високим вмістом шкідливих речовин. Мова йде про значне перевищення екологічних норм.

Основні зміни в стандартах:

  • вміст сірки в бензині може сягати 150 частин на мільйон;
  • цей показник у 15 разів вищий за норми в Європі чи Китаї;
  • дозволено збільшувати частку токсичних ароматичних вуглеводнів.

Такі сполуки вкрай небезпечні для здоров’я. Проте влада ігнорує ризики заради наповнення заправок. Офіційних документів про ці зміни у публічному доступі наразі немає.

Як реагують АЗС та біржі

Ринок в Росії уже відреагував на дефіцит. Ціни на пальне на Санкт-Петербурзькій біржі різко пішли вгору. Лише за першу половину червня вартість бензину АІ-95 та дизеля зросла на 10 відсотків.

Трейдери кажуть про подальше зростання вартості. У деяких регіонах палива вже не вистачає.

Проблеми з постачанням зафіксували у десяти областях:

  • в Удмуртській області ввели тимчасові ліміти на заправках Татнафти;
  • обмеження стосуються популярних марок АІ-92 та АІ-95;
  • у Севастополі на АЗС утворилися величезні черги з автомобілів.

Люди намагаються заправитися про запас, що лише посилює паніку на ринку. Але послаблення екологічних норм поки не допомогло наситити ринок якісним ресурсом, підсумовується у матеріалі.

Контекст події

Українські дрони останні декілька місяців систематично вражають НПЗ російських окупантів в тилу країни. Серед останніх атак: ураження нафтового об'єкта у Ярославському регіоні РФ - на відстані понад 700 кілометрів від українського кордону.

Навіть у Москві та Петербурзі водії вже відчули наслідки ударів по НПЗ. Великі мережі АЗС запровадили жорсткі ліміти на продаж бензину та дизельного пального.

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