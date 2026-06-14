Туапсе більше не відвантажує нафту: Плетенчук розповів про втрати Росії від ударів ЗСУ
Удари Сил оборони України по нафтовому сектору Росії не тільки скорочують фінансування Кремлем війни, але й загалом підривають основи головної дохідної галузі РФ.
Як передає РБК-Україна, про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.
За його словами, після серії масованих ударів українських дронів по Туапсинському нафтопереробному заводу (НПЗ) та прилеглому до нього морському терміналу "Роснефти" звідти припинилося відвантаження нафти.
"Минулого місяця Туапсе взагалі нічого не відвантажило з нафти. З огляду на те, що тут відвантажувалося приблизно 20% російської нафти танкерами, то це серйозно. А порт "Туапсе" - найбільший у Російській Федерації", - нагадав Плетенчук.
Речник ВМС зазначив, що це не тільки недоотримана вигода, яка дозволила б Росії фінансувати війну. Йдеться й про технологічні наслідки для всієї галузі.
Видобуток нафти має свої особливості, тому не вийде зупинити видобуток просто тому, що нафту нікуди відвантажити. Може статися ланцюгова реакція, яка вплине на галузь загалом.
"Втрата таких експортних можливостей вплине на загальну картину. Тому що ви не можете просто перекинути цю нафту, наприклад, у порт "Усть-Луга" на Балтиці. Це так не працює. Ця інфраструктура будувалася десятиліттями, і вона була розрахована на стабільну роботу, стабільне постачання нафти. А її немає", - пояснив Плетенчук.
Удари по НПЗ у Туапсе
Туапсинський НПЗ є єдиним нафтопереробним заводом країни-агресорки на узбережжі Чорного моря. Його потужність становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Комплекс є важливим виробничим та логістичним вузлом, який забезпечує зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти.
Нагадаємо, 1 травня Сили оборони України завдали чергового удару по Туапсинському НПЗ Росії. На території підприємства після вибухів спалахнула масштабна пожежа.
Перед цим, 30 квітня, у мережі показали нові супутникові знімки наслідків попередніх ударів по НПЗ. На них чітко видно масштаби серйозних пошкоджень інфраструктури.
Крім того, 28 квітня українські дрони завдали потрійного удару по нафтотерміналу в Туапсе. Тоді масштабна пожежа охопила нові резервуари, місцевих жителів довелося евакуювати. Загалом вже знищено 24 резервуари, а роботу підприємства фактично призупинено.
А у ніч на 27 травня підрозділи Сил оборони України знову уразили нафтопереробний завод "Туапсинский". Було зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства.