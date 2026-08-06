У Краматорську тимчасово закрили деякі відділення "Укрпошти": список адрес

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Краматорської міської ради у Facebook.

Головне: Вимушена пауза : у Краматорській громаді через безпекову ситуацію тимчасово призупинили роботу чотирьох відділень "Укрпошти".

: у Краматорській громаді через безпекову ситуацію тимчасово призупинили роботу чотирьох відділень "Укрпошти". Про які локації йдеться : не працюють відділення на проспекті Металургів, а також на вулицях Нижня, Депутатська та Софіївська.

: не працюють відділення на проспекті Металургів, а також на вулицях Нижня, Депутатська та Софіївська. Де отримувати послуги: решта відділень "Укрпошти" продовжують працювати у звичному режимі, забезпечуючи операції з посилками й фінансові послуги.

Чому та які відділення "Укрпошти" не працюють

Українцям розповіли, що роботу деяких відділень акціонерного товариства "Укрпошта" на території Краматорської громади призупинили вимушено - у зв'язку з безпековою ситуацією.

Йдеться про чотири поштові відділення за такими адресами:

проспект Металургів, 2 - відділення №84303;

вулиця Нижня, 104 - відділення №84308;

вулиця Депутатська, 13 - відділення №84311;

вулиця Софіївська, 149 - відділення №84318.

Публікація Краматорської міської ради (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)

Як місцевим мешканцям отримати необхідні послуги

За даними міської ради, мешканці міста й надалі можуть отримати повний спектр поштових та фінансових послуг у відділеннях, які продовжують працювати.

Йдеться, зокрема, про:

відправлення посилок;

отримання посилок.

Наголошується, що "Укрпошта" продовжує забезпечувати безперервне надання послуг, "наскільки це дозволяє безпекова ситуація".

"Дякуємо за розуміння", - підсумували у Краматорській міській раді.