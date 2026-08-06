У Краматорську тимчасово закрили деякі відділення "Укрпошти": список адрес
На території Краматорської громади Донецької області призупинили роботу одразу чотирьох відділень "Укрпошти".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Краматорської міської ради у Facebook.
Головне:
- Вимушена пауза: у Краматорській громаді через безпекову ситуацію тимчасово призупинили роботу чотирьох відділень "Укрпошти".
- Про які локації йдеться: не працюють відділення на проспекті Металургів, а також на вулицях Нижня, Депутатська та Софіївська.
- Де отримувати послуги: решта відділень "Укрпошти" продовжують працювати у звичному режимі, забезпечуючи операції з посилками й фінансові послуги.
Чому та які відділення "Укрпошти" не працюють
Українцям розповіли, що роботу деяких відділень акціонерного товариства "Укрпошта" на території Краматорської громади призупинили вимушено - у зв'язку з безпековою ситуацією.
Йдеться про чотири поштові відділення за такими адресами:
- проспект Металургів, 2 - відділення №84303;
- вулиця Нижня, 104 - відділення №84308;
- вулиця Депутатська, 13 - відділення №84311;
- вулиця Софіївська, 149 - відділення №84318.
Публікація Краматорської міської ради (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)
Як місцевим мешканцям отримати необхідні послуги
За даними міської ради, мешканці міста й надалі можуть отримати повний спектр поштових та фінансових послуг у відділеннях, які продовжують працювати.
Йдеться, зокрема, про:
- відправлення посилок;
- отримання посилок.
Наголошується, що "Укрпошта" продовжує забезпечувати безперервне надання послуг, "наскільки це дозволяє безпекова ситуація".
"Дякуємо за розуміння", - підсумували у Краматорській міській раді.
Нагадаємо, 4 серпня російські загарбники скинули на центр Краматорська авіаційні бомби. Постраждали десятки людей.
Наступного дня, 5 серпня, стало відомо, що Краматорськ тимчасово залишився без води.
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