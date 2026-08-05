Краматорськ тимчасово залишився без води: що про це відомо

В середу, 5 серпня, Краматорськ і прилеглі до нього селища у Донецькій області тимчасово залишились без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Краматорської міської ради у Facebook.

Головне: Аварійне відключення : 5 серпня Краматорськ і прилеглі селища залишилися без водопостачання через аварійні перемикання на електромережах.

: 5 серпня Краматорськ і прилеглі селища залишилися без водопостачання через аварійні перемикання на електромережах. Коли відновлять подачу : профільні служби вирішують проблему, про подальший режим роботи обіцяють повідомити додатково.

: профільні служби вирішують проблему, про подальший режим роботи обіцяють повідомити додатково. Де шукати воду: мешканці Старого міста та мікрорайону Станокбуд можуть набирати технічну воду з ручних колонок (розташованих за шістьма адресами).

Чому Краматорськ тимчасово залишився без води

Близько 11 години ранку середи, 5 серпня, українцям повідомили (посилаючись на інформацію від комунального виробничого підприємства "Краматорський водоканал"), що "Компанія "ВОДА ДОНБАСУ" припинила водопостачання:

на місто Краматорськ;

на всі прилеглі селища.

"У зв'язку з аварійними перемиканням на електромережах", - пояснили громадянам.

Зазначається, що про подальший режим роботи - буде повідомлено додатково.

"Працюють всі відповідні служби, просимо поставитись з розумінням", - додали у міській раді.

Публікація Краматорської міської ради (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)

Де шукати ручні колонки з технічною водою

Раніше у прес-службі КВП "Краматорський водоканал" розповіли, що мешканці Старого міста та мікрорайону Станокбуд для забору технічної води можуть скористатися ручними колонками.

Громадянам повідомили, що вони розташованими за такими адресами: