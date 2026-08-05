Краматорськ тимчасово залишився без води: що про це відомо
В середу, 5 серпня, Краматорськ і прилеглі до нього селища у Донецькій області тимчасово залишились без водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Краматорської міської ради у Facebook.
Головне:
- Аварійне відключення: 5 серпня Краматорськ і прилеглі селища залишилися без водопостачання через аварійні перемикання на електромережах.
- Коли відновлять подачу: профільні служби вирішують проблему, про подальший режим роботи обіцяють повідомити додатково.
- Де шукати воду: мешканці Старого міста та мікрорайону Станокбуд можуть набирати технічну воду з ручних колонок (розташованих за шістьма адресами).
Чому Краматорськ тимчасово залишився без води
Близько 11 години ранку середи, 5 серпня, українцям повідомили (посилаючись на інформацію від комунального виробничого підприємства "Краматорський водоканал"), що "Компанія "ВОДА ДОНБАСУ" припинила водопостачання:
- на місто Краматорськ;
- на всі прилеглі селища.
"У зв'язку з аварійними перемиканням на електромережах", - пояснили громадянам.
Зазначається, що про подальший режим роботи - буде повідомлено додатково.
"Працюють всі відповідні служби, просимо поставитись з розумінням", - додали у міській раді.
Публікація Краматорської міської ради (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)
Де шукати ручні колонки з технічною водою
Раніше у прес-службі КВП "Краматорський водоканал" розповіли, що мешканці Старого міста та мікрорайону Станокбуд для забору технічної води можуть скористатися ручними колонками.
Громадянам повідомили, що вони розташованими за такими адресами:
- вул. Клубна, 17;
- вул. Лікарняна, 53;
- вул. Шкільна, 18;
- вул. Дніпровська, 2;
- вул. Прилуцька, 1;
- вул. Першого Травня, 3.
Нагадаємо, 4 серпня російські загарбники скинули на центр Краматорська авіаційні бомби. Постраждали десятки людей.
Крім того, ми розповідали, як з Донецької області евакуюють сотні сімей із дітьми.
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