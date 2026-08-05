ua en ru
Ср, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Краматорськ тимчасово залишився без води: що про це відомо

17:40 05.08.2026 Ср
2 хв
Де в місті можна знайти ручні колонки з технічною водою?
aimg Ірина Костенко
Краматорськ тимчасово залишився без води: що про це відомо Мешканці Краматорська залишились без води (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В середу, 5 серпня, Краматорськ і прилеглі до нього селища у Донецькій області тимчасово залишились без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Краматорської міської ради у Facebook.

Головне:

  • Аварійне відключення: 5 серпня Краматорськ і прилеглі селища залишилися без водопостачання через аварійні перемикання на електромережах.
  • Коли відновлять подачу: профільні служби вирішують проблему, про подальший режим роботи обіцяють повідомити додатково.
  • Де шукати воду: мешканці Старого міста та мікрорайону Станокбуд можуть набирати технічну воду з ручних колонок (розташованих за шістьма адресами).

Чому Краматорськ тимчасово залишився без води

Близько 11 години ранку середи, 5 серпня, українцям повідомили (посилаючись на інформацію від комунального виробничого підприємства "Краматорський водоканал"), що "Компанія "ВОДА ДОНБАСУ" припинила водопостачання:

  • на місто Краматорськ;
  • на всі прилеглі селища.

"У зв'язку з аварійними перемиканням на електромережах", - пояснили громадянам.

Зазначається, що про подальший режим роботи - буде повідомлено додатково.

"Працюють всі відповідні служби, просимо поставитись з розумінням", - додали у міській раді.

Краматорськ тимчасово залишився без води: що про це відомоПублікація Краматорської міської ради (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)

Де шукати ручні колонки з технічною водою

Раніше у прес-службі КВП "Краматорський водоканал" розповіли, що мешканці Старого міста та мікрорайону Станокбуд для забору технічної води можуть скористатися ручними колонками.

Громадянам повідомили, що вони розташованими за такими адресами:

  • вул. Клубна, 17;
  • вул. Лікарняна, 53;
  • вул. Шкільна, 18;
  • вул. Дніпровська, 2;
  • вул. Прилуцька, 1;
  • вул. Першого Травня, 3.

Нагадаємо, 4 серпня російські загарбники скинули на центр Краматорська авіаційні бомби. Постраждали десятки людей.

Крім того, ми розповідали, як з Донецької області евакуюють сотні сімей із дітьми.

Читайте також, чому основною ціллю ворожих атак може стати не електроенергія, а водопостачання та каналізація.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Краматорськ Донбас Донецька область Електроенергія Водопостачання
Новини
Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
Аналітика
"Пекельні санкції" Грема. Чи будуть США посилювати тиск на російську нафту
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Пекельні санкції" Грема. Чи будуть США посилювати тиск на російську нафту