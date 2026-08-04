ua en ru
Вт, 04 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія скинула авіабомби на центр Краматорська, багато постраждалих

14:28 04.08.2026 Вт
2 хв
Кількість потерпілих постійно зростає
aimg Юлія Капітонова
Росія скинула авіабомби на центр Краматорська, багато постраждалих Фото: Росіяни продовжують тероризувати Краматорськ (VadymFilashkin)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

4 серпня російські загарбники завдали удару авіабомбами по Краматорську Донецької області. За останніми даними, постраждали щонайменше 22 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОДА(ОВА) Вадима Філашкіна.

"Росіяни скинули на центр міста дві авіабомби, пошкодили житлові та нежитлові будівлі", - підтвердив Філашкін.

За його словами, на місце ворожої атаки одразу прибули всі відповідні служби.

Спочатку глава ОДА повідомив про чотирьох поранених цивільних.

Росія скинула авіабомби на центр Краматорська, багато постраждалих

Наслідки удару РФ по Краматорську 4 серпня (Фото: VadymFilashkin)

Однак о 12:15 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб.

Згодом, близько 14:22, з'ясувалося, що внаслідок нової російської атаки вже постраждали 22 цивільних.

Росія скинула авіабомби на центр Краматорська, багато постраждалих

Наслідки удару РФ по Краматорську 4 серпня (Фото: VadymFilashkin)

Як пояснив Філашкін, йдеться про черговий цілеспрямований удар ворога по мирних жителях регіону.

"Залишатися в області небезпечно! Закликаю всіх, хто ще перебуває поблизу лінії фронту: евакуюйтеся!" - закликав глава ОДА.

Росія скинула авіабомби на центр Краматорська, багато постраждалих

Наслідки удару РФ по Краматорську 4 серпня (Фото: VadymFilashkin)

Він також вкотре нагадав, що евакуація є безоплатною, а місцева влада допоможе з дорогою, розміщенням і надасть необхідну підтримку.

Раніше РБК-Україна розповідало, що російські загарбники атакували ракетами людне місце поблизу Одеси.

Також ми писали, що РФ розбомбила склади виробника морозива "Ласунка".

Окрім того, стало відомо, як сили ППО відбивали атаку ворога вночі 4 серпня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Краматорськ Донецька область Війна Росії проти України
Новини
Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби
Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби
Аналітика
Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України