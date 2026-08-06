ua en ru
Чт, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Краматорске временно закрыли некоторые отделения "Укрпочты": список адресов

13:44 06.08.2026 Чт
2 мин
Где теперь отправить или получить посылки не удастся?
aimg Ирина Костенко
В Краматорске временно закрыли некоторые отделения "Укрпочты": список адресов В Краматорске перестали работать четыре отделения "Укрпочты" (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

На территории Краматорской громады Донецкой области приостановили работу сразу четырех отделений "Укрпочты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Краматорского городского совета в Facebook.

Главное:

  • Вынужденная пауза: в Краматорской громаде из-за ситуации безопасности временно приостановили работу четырех отделений "Укрпочты".
  • О каких локациях идет речь: не работают отделения на проспекте Металлургов, а также на улицах Нижняя, Депутатская и Софиевская.
  • Где получать услуги: остальные отделения "Укрпочты" продолжают работать в обычном режиме, обеспечивая операции с посылками и финансовые услуги.

Почему и какие отделения "Укрпочты" не работают

Украинцам рассказали, что работу некоторых отделений акционерного общества "Укрпочта" на территории Краматорской громады приостановили вынужденно - в связи с ситуацией с безопасностью.

Речь идет о четырех почтовых отделениях по следующим адресам:

  • проспект Металлургов, 2 - отделение №84303;
  • улица Нижняя, 104 - отделение №84308;
  • улица Депутатская, 13 - отделение №84311;
  • улица Софиевская, 149 - отделение №84318.

В Краматорске временно закрыли некоторые отделения &quot;Укрпочты&quot;: список адресовПубликация Краматорского городского совета (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)

Как местным жителям получить необходимые услуги

По данным городского совета, жители города и дальше могут получить полный спектр почтовых и финансовых услуг в отделениях, которые продолжают работать.

Речь идет, в частности, про:

  • отправку посылок;
  • получение посылок.
Читайте также: Россия ударила КАБом по отделению "Новой почты" в Краматорске

Подчеркивается, что "Укрпочта" продолжает обеспечивать непрерывное предоставление услуг, "насколько это позволяет ситуация с безопасностью".

"Благодарим за понимание", - подытожили в Краматорском городском совете.

Напомним, 4 августа российские захватчики сбросили на центр Краматорска авиационные бомбы. Пострадали десятки человек.

На следующий день, 5 августа, стало известно, что Краматорск временно остался без воды.

Читайте также, как администрация области усилила обязательную эвакуацию детей из Краматорской громады.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Краматорск Донецкая область посилки послуги Война в Украине Укрпочта Документы Пенсии в Украине Пенсионеры
Новости
Часть Львова осталась без света из-за аварийного отключения
Часть Львова осталась без света из-за аварийного отключения
Аналитика
Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear