В Краматорске временно закрыли некоторые отделения "Укрпочты": список адресов
На территории Краматорской громады Донецкой области приостановили работу сразу четырех отделений "Укрпочты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Краматорского городского совета в Facebook.
Главное:
- Вынужденная пауза: в Краматорской громаде из-за ситуации безопасности временно приостановили работу четырех отделений "Укрпочты".
- О каких локациях идет речь: не работают отделения на проспекте Металлургов, а также на улицах Нижняя, Депутатская и Софиевская.
- Где получать услуги: остальные отделения "Укрпочты" продолжают работать в обычном режиме, обеспечивая операции с посылками и финансовые услуги.
Почему и какие отделения "Укрпочты" не работают
Украинцам рассказали, что работу некоторых отделений акционерного общества "Укрпочта" на территории Краматорской громады приостановили вынужденно - в связи с ситуацией с безопасностью.
Речь идет о четырех почтовых отделениях по следующим адресам:
- проспект Металлургов, 2 - отделение №84303;
- улица Нижняя, 104 - отделение №84308;
- улица Депутатская, 13 - отделение №84311;
- улица Софиевская, 149 - отделение №84318.
Публикация Краматорского городского совета (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)
Как местным жителям получить необходимые услуги
По данным городского совета, жители города и дальше могут получить полный спектр почтовых и финансовых услуг в отделениях, которые продолжают работать.
Речь идет, в частности, про:
- отправку посылок;
- получение посылок.
Подчеркивается, что "Укрпочта" продолжает обеспечивать непрерывное предоставление услуг, "насколько это позволяет ситуация с безопасностью".
"Благодарим за понимание", - подытожили в Краматорском городском совете.
Напомним, 4 августа российские захватчики сбросили на центр Краматорска авиационные бомбы. Пострадали десятки человек.
На следующий день, 5 августа, стало известно, что Краматорск временно остался без воды.
Читайте также, как администрация области усилила обязательную эвакуацию детей из Краматорской громады.