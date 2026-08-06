В Краматорске временно закрыли некоторые отделения "Укрпочты": список адресов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Краматорского городского совета в Facebook.

Главное: Вынужденная пауза : в Краматорской громаде из-за ситуации безопасности временно приостановили работу четырех отделений "Укрпочты".

: в Краматорской громаде из-за ситуации безопасности временно приостановили работу четырех отделений "Укрпочты". О каких локациях идет речь : не работают отделения на проспекте Металлургов, а также на улицах Нижняя, Депутатская и Софиевская.

: не работают отделения на проспекте Металлургов, а также на улицах Нижняя, Депутатская и Софиевская. Где получать услуги: остальные отделения "Укрпочты" продолжают работать в обычном режиме, обеспечивая операции с посылками и финансовые услуги.

Почему и какие отделения "Укрпочты" не работают

Украинцам рассказали, что работу некоторых отделений акционерного общества "Укрпочта" на территории Краматорской громады приостановили вынужденно - в связи с ситуацией с безопасностью.

Речь идет о четырех почтовых отделениях по следующим адресам:

проспект Металлургов, 2 - отделение №84303;

улица Нижняя, 104 - отделение №84308;

улица Депутатская, 13 - отделение №84311;

улица Софиевская, 149 - отделение №84318.

Публикация Краматорского городского совета (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)

Как местным жителям получить необходимые услуги

По данным городского совета, жители города и дальше могут получить полный спектр почтовых и финансовых услуг в отделениях, которые продолжают работать.

Речь идет, в частности, про:

отправку посылок;

получение посылок.

Подчеркивается, что "Укрпочта" продолжает обеспечивать непрерывное предоставление услуг, "насколько это позволяет ситуация с безопасностью".

"Благодарим за понимание", - подытожили в Краматорском городском совете.