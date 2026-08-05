Примусова евакуація на Донеччині: понад 500 дітей вивезуть з Краматорської громади

Адміністрація області посилила обов'язкову евакуацію з Краматорська, Біленького та Красноторки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Донецької обласної військовоївоенной адміністрації Вадима Філашкіна у Telegram.

Евакуація з Краматорської громади

Філашкін підписав наказ про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорської громади.

Загалом йдеться про 525 дітей із 424 родин:

селище Красноторка - 59 дітей із 46 родин;

селище Біленьке - 140 дітей зі 104 родин;

Краматорськ - 326 дітей із 274 родин.

"У Краматорську евакуації підлягають діти, які проживають у найбільш небезпечних районах. Дітей евакуюватимуть разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками", - зауважив Філашкін.

Начальник ОВА закликав батьків не зволікати та сприяти роботі евакуаційних груп.

Примусова евакуація дітей

Раніше РБК-Україна писало, що 30 липня влада Харківщини прийняла рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми зі Старосалтівської громади.

Крім того, 24 липня на Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. У безпечні райони мають виїхати сотні мешканців, серед яких понад триста дітей.