Примусова евакуація на Донеччині: понад 500 дітей вивезуть з Краматорської громади
Адміністрація області посилила обов'язкову евакуацію з Краматорська, Біленького та Красноторки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Донецької обласної військовоївоенной адміністрації Вадима Філашкіна у Telegram.
Евакуація з Краматорської громади
Філашкін підписав наказ про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорської громади.
Загалом йдеться про 525 дітей із 424 родин:
- селище Красноторка - 59 дітей із 46 родин;
- селище Біленьке - 140 дітей зі 104 родин;
- Краматорськ - 326 дітей із 274 родин.
"У Краматорську евакуації підлягають діти, які проживають у найбільш небезпечних районах. Дітей евакуюватимуть разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками", - зауважив Філашкін.
Начальник ОВА закликав батьків не зволікати та сприяти роботі евакуаційних груп.
Примусова евакуація дітей
Раніше РБК-Україна писало, що 30 липня влада Харківщини прийняла рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми зі Старосалтівської громади.
Крім того, 24 липня на Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. У безпечні райони мають виїхати сотні мешканців, серед яких понад триста дітей.
Також у липні в Україні затвердили механізм евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників.