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Примусова евакуація на Донеччині: понад 500 дітей вивезуть з Краматорської громади

17:31 05.08.2026 Ср
2 хв
Заплановано відселити родини з неповнолітніми з трьох населених пунктів
aimg Олена Бджола
Примусова евакуація на Донеччині: понад 500 дітей вивезуть з Краматорської громади Фото: евакуація дітей поліцейськими (t.me_mvs_ukraine)
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Адміністрація області посилила обов'язкову евакуацію з Краматорська, Біленького та Красноторки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Донецької обласної військовоївоенной адміністрації Вадима Філашкіна у Telegram.

Евакуація з Краматорської громади

Філашкін підписав наказ про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорської громади.

Загалом йдеться про 525 дітей із 424 родин:

  • селище Красноторка - 59 дітей із 46 родин;
  • селище Біленьке - 140 дітей зі 104 родин;
  • Краматорськ - 326 дітей із 274 родин.

"У Краматорську евакуації підлягають діти, які проживають у найбільш небезпечних районах. Дітей евакуюватимуть разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками", - зауважив Філашкін.

Начальник ОВА закликав батьків не зволікати та сприяти роботі евакуаційних груп.

Примусова евакуація дітей

Раніше РБК-Україна писало, що 30 липня влада Харківщини прийняла рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми зі Старосалтівської громади.

Крім того, 24 липня на Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. У безпечні райони мають виїхати сотні мешканців, серед яких понад триста дітей.

Також у липні в Україні затвердили механізм евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників.

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Україна Донецька область Евакуація Діти
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