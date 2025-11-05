У Краматорську росіяни вдарили по рятувальниках, є постраждалі (фото)

Удари по Краматорську

У ніч на 14 вересня окупанти завдали авіаудару бомбами ФАБ-250 по центральній частині міста. Внаслідок атаки постраждали 19 людей, пошкоджено 35 багатоповерхівок, кілька навчальних закладів, адміністративні будівлі, банк і магазини.

Раніше, 8 вересня, російські війська ударили по рятувальниках під час ліквідації пожежі, а згодом - втретє за тиждень - атакували вітровий генератор поблизу міста.

Окупанти також активно використовують дрони для атак на Краматорськ і навколишні території. 24 жовтня вони намагалися вразити безпілотником пасажирський поїзд, однак без успіху.

Днем раніше, 23 жовтня, у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова (Грамова) та оператор Євген Кармазін - їхнє авто було цілеспрямовано уражене російським дроном.

Вчора Росія знову завдала дронового удару по місту Краматорськ.