Війна в Україні

У Краматорську росіяни вдарили по рятувальниках, є постраждалі (фото)

Фото: у Краматорську росіяни вдарили по рятувальниках (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація завдала чергового удару по місту Краматорськ, яке розташоване в Донецькій області. Відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Краматорська.

За попередніми даними, близько 09:10 середи, 5 листопада, російські війська завдали трьох ударів по місту. Під обстріл потопила рятувальна частина та промислова зона.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу поранено дві жінки - 72 та 66 років народження. Їм надається медична допомога.

"Встановлюємо остаточні наслідки російського терору. Працюють всі відповідні служби", - повідомила влада.

 Фото: у Краматорську росіяни вдарили по рятувальниках (t.me/kramatorsk_rada)

Варто нагадати, що сьогодні зранку російські війська атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників. В результаті обстрілу четверо осіб отримали поранення.

"Російський fpv-дрон ударив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Транспортний засіб знищено", - розповіли в ОВА.

Удари по Краматорську

У ніч на 14 вересня окупанти завдали авіаудару бомбами ФАБ-250 по центральній частині міста. Внаслідок атаки постраждали 19 людей, пошкоджено 35 багатоповерхівок, кілька навчальних закладів, адміністративні будівлі, банк і магазини.

Раніше, 8 вересня, російські війська ударили по рятувальниках під час ліквідації пожежі, а згодом - втретє за тиждень - атакували вітровий генератор поблизу міста.

Окупанти також активно використовують дрони для атак на Краматорськ і навколишні території. 24 жовтня вони намагалися вразити безпілотником пасажирський поїзд, однак без успіху.

Днем раніше, 23 жовтня, у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова (Грамова) та оператор Євген Кармазін - їхнє авто було цілеспрямовано уражене російським дроном.

Вчора Росія знову завдала дронового удару по місту Краматорськ.

КраматорськДСНСВійна в Україні