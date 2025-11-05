В Краматорске россияне ударили по спасателям, есть пострадавшие (фото)

По предварительным данным, около 09:10 среды, 5 ноября, российские войска нанесли три удара по городу. Под обстрел утонула спасательная часть и промышленная зона.

Известно, что в результате обстрела ранены две женщины - 72 и 66 лет рождения. Им оказывается медицинская помощь.

"Устанавливаем окончательные последствия российского террора. Работают все соответствующие службы", - сообщили власти.

Фото: в Краматорске россияне ударили по спасателям (t.me/kramatorsk_rada)

Стоит напомнить, что сегодня утром российские войска атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей. В результате обстрела четыре человека получили ранения.

"Российский fpv-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспортное средство уничтожено", - рассказали в ОГА.