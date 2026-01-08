ua en ru
Кожен рейс під загрозою: в ЦПД заявили про системну кризу російської авіації

Росія, Четвер 08 січня 2026 22:04
UA EN RU
Кожен рейс під загрозою: в ЦПД заявили про системну кризу російської авіації Фото: рейси UTair стали небезпечні через зношений флот і санкції (wikipedia.org)
Автор: Сергій Козачук

Інциденти з літаками UTair та іншими авіакомпаніями підтверджують системну кризу російської авіації. Зношування флоту та брак запчастин перетворюють рейси на реальну загрозу життю пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

UTair - одна з найбільших авіакомпаній Росії, що здійснює міжнародні пасажирські та чартерні рейси.

Нещодавні інциденти з її літаками підтверджують глибоку кризу цивільної авіації РФ, спричинену зношуванням флоту, дефіцитом запчастин та неможливістю належного технічного обслуговування через санкції.

"Кількість технічних інцидентів у російській авіації стрімко зростає, що перетворює рейси на потенційну загрозу для життя пасажирів", - підкреслює ЦПД.

Так 16 грудня у Boeing 777, що летів з Москви на Кубу, під час розбігу загорівся двигун. На борту перебувало понад 450 людей. Подібний інцидент трапився на початку грудня з іншим Boeing 777, що прямував до Таїланду.

Ці випадки стали регулярними, що свідчить про системну проблему всієї галузі.

"Галузь входить у фазу хронічного зношування флоту, яке вже неможливо приховати формулюваннями про "технічні несправності", - зазначають у ЦПД.

Пасажирські авіаперевезення в Росії тепер реально небезпечні. Це прямий наслідок санкцій та свідомого вибору Кремля продовжувати війну замість турботи про безпеку громадян.

Нагадаємо, пасажирський Boeing 767-224, що виконував рейс із Дубая до Москви, сьогодні подав сигнал лиха одразу після зльоту. За даними Flightradar, літак Utair UT716 вилетів з ОАЕ і кружляв над Перською затокою неподалік від Дубая.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в 2024 році літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного, розбився біля Актау в Казахстані під час вимушеної посадки після проблем з керуванням. На борту перебували 67 осіб, 38 загинули.

Розслідування показало, що літак було підбито російською ППО, яка, за словами Путіна, намагалася збити українські безпілотники в районі Грозного. Тоді російська влада спершу відмовчувалася і не вибачалася перед Азербайджаном за інцидент.

