ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Каждый рейс под угрозой: в ЦПД заявили о системном кризисе российской авиации

Россия, Четверг 08 января 2026 22:04
UA EN RU
Каждый рейс под угрозой: в ЦПД заявили о системном кризисе российской авиации Фото: рейсы UTair стали опасны из-за изношенного флота и санкций (wikipedia.org)
Автор: Сергей Козачук

Инциденты с самолетами UTair и другими авиакомпаниями подтверждают системный кризис российской авиации. Износ флота и нехватка запчастей превращают рейсы в реальную угрозу жизни пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

UTair - одна из крупнейших авиакомпаний России, осуществляющая международные пассажирские и чартерные рейсы.

Недавние инциденты с ее самолетами подтверждают глубокий кризис гражданской авиации РФ, вызванный износом флота, дефицитом запчастей и невозможностью надлежащего технического обслуживания из-за санкций.

"Количество технических инцидентов в российской авиации стремительно растет, что превращает рейсы в потенциальную угрозу для жизни пассажиров", - подчеркивает ЦПД.

Так 16 декабря у Boeing 777, летевшего из Москвы на Кубу, во время разбега загорелся двигатель. На борту находилось более 450 человек. Подобный инцидент произошел в начале декабря с другим Boeing 777, следовавшим в Таиланд.

Эти случаи стали регулярными, что свидетельствует о системной проблеме всей отрасли.

"Отрасль входит в фазу хронического износа флота, который уже невозможно скрыть формулировками о "технических неисправностях", - отмечают в ЦПД.

Пассажирские авиаперевозки в России теперь реально опасны. Это прямое следствие санкций и сознательного выбора Кремля продолжать войну вместо заботы о безопасности граждан.

Напомним, пассажирский Boeing 767-224, выполнявший рейс из Дубая в Москву, сегодня подал сигнал бедствия сразу после взлета. По данным Flightradar, самолет Utair UT716 вылетел из ОАЭ и кружил над Персидским заливом неподалеку от Дубая.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в 2024 году самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился возле Актау в Казахстане во время вынужденной посадки после проблем с управлением. На борту находились 67 человек, 38 погибли.

Расследование показало, что самолет был подбит российской ПВО, которая, по словам Путина, пыталась сбить украинские беспилотники в районе Грозного. Тогда российские власти сначала отмалчивалась и не извинялась перед Азербайджаном за инцидент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Росавиация Катастрофа Boeing 777
Новости
В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского
В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка