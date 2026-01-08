Инциденты с самолетами UTair и другими авиакомпаниями подтверждают системный кризис российской авиации. Износ флота и нехватка запчастей превращают рейсы в реальную угрозу жизни пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

UTair - одна из крупнейших авиакомпаний России, осуществляющая международные пассажирские и чартерные рейсы.

Недавние инциденты с ее самолетами подтверждают глубокий кризис гражданской авиации РФ, вызванный износом флота, дефицитом запчастей и невозможностью надлежащего технического обслуживания из-за санкций.

"Количество технических инцидентов в российской авиации стремительно растет, что превращает рейсы в потенциальную угрозу для жизни пассажиров", - подчеркивает ЦПД.

Так 16 декабря у Boeing 777, летевшего из Москвы на Кубу, во время разбега загорелся двигатель. На борту находилось более 450 человек. Подобный инцидент произошел в начале декабря с другим Boeing 777, следовавшим в Таиланд.

Эти случаи стали регулярными, что свидетельствует о системной проблеме всей отрасли.

"Отрасль входит в фазу хронического износа флота, который уже невозможно скрыть формулировками о "технических неисправностях", - отмечают в ЦПД.

Пассажирские авиаперевозки в России теперь реально опасны. Это прямое следствие санкций и сознательного выбора Кремля продолжать войну вместо заботы о безопасности граждан.