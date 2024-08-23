Котел для окупантів у Курській області та удар по аеродрому "Маринівка": новини за 22 серпня

Частина російських військ потрапила в котел в Курській області. Тим часом українські захисники вдарили дронами по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 22 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

Частина російських військ у Курській області практично в котлі, - ЦПД

Частина російських військ у Курській області може опинитися в котлі. Проте росіяни намагаються приховати ситуацію, розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) за РНБО Андрій Коваленко.

Раніше видання Bild повідомляло, що близько 3000 російських солдатів можуть опинитися в оточенні.

На аеродромі у Волгоградській області вражені склади з КАБами та паливом, - джерела

СБУ спільно із ССО цієї ночі атакували аеродром "Маринівка" Волгоградської області. В результаті вражені склади з КАБами та паливом, повідомили джерела РБК-Україна.

Як зазначили співрозмовники, саме "Маринівку" ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Зеленський заслухав Сирського на Сумщині: ЗСУ контролюють ще один населений пункт РФ

Президент України Володимир Зеленський відвідав прикордонні території Сумської області. Глава держави провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"У певних районах Курської області під контролем України є ще один населений пункт, і є поповнення обмінного фонду", - йдеться у повідомленні президента.

Прем'єр Індії закликав до миру та дипломатії перед візитом в Україну

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який у п'ятницю відвідає Україну, заявив, що підтримує мир у регіоні.

Політик також повторив заклик до дипломатії для припинення конфлікту.

Поліція знайшла пістолет під час обшуків у справі про вбивство Фаріон

Поліція виявила пістолет під час обшуків у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Йдеться про пістолет "Форт" і патрони.

Спікер Нацполіції Олена Бережна у коментарі РБК-Україна повідомила, що знаряддя вбивства ще шукають.

Росія могла втратити половину своїх МІГ-31К, але може зробити ще, - експерт

Внаслідок українського удару по аеродрому "Саваслейка" російська армія могла втратити половину своїх МіГ-31К, здатних переносити ракету "Кинжал", розповів у коментарі РБК-Україна авіаційний експерт та керівник Інституту менеджменту та стратегій Богдан Долінце.

При цьому, за його словами, Росія здатна поповнювати авіапарк даних ракетоносіїв.

Посольство США попередило про підвищений ризик атак РФ Україною до Дня Незалежності

Посольство США в Україні заявило про підвищений ризик російських ударів по Україні до Дня Незалежності.

У відомстві надали перелік необхідних дій у разі надзвичайних ситуацій.