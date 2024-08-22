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Посольство США попередило про підвищений ризик атак РФ по Україні до Дня Незалежності

Україна, Четвер 22 серпня 2024 10:15
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Посольство США попередило про підвищений ризик атак РФ по Україні до Дня Незалежності Фото: посольство США попередило про підвищений ризик атак РФ по Україні (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Посольство США в Україні попередило про підвищений ризик атак РФ по Україні до Дня Незалежності. У відомстві надали перелік необхідних дій у разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Посольство США в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і протягом вихідних зросте ризик як нічних, так і денних атак російських безпілотників і ракет по всій території України у зв'язку з Днем незалежності України 24 серпня", - йдеться в повідомленні.

Водночас у посольстві США в Україні зазначили дії, які необхідно вжити у разі небезпеки:

  • слідкувати за оновленнями в місцевих ЗМІ.
  • визначити місця укриттів заздалегідь, заздалегідь, за будь-якої повітряної тривоги.
  • негайно сховатись, якщо оголошено повітряну тривогу.
  • дотримуватись вказівок українських чиновників і рятувальників у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, вже третій день поспіль Україну хаотично атакують російські безпілотники. Впродовж декількох днів "Шахеди" маневрували від однієї області до іншої, подекуди довго кружляючи на одному місці.

Як, зокрема, зауважив військовий експерт, такі дії можуть бути пов'язані із Днем Незалежності, адже росіяни люблять всілякі дати для того, щоб нанести по Україні масованих атак.

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