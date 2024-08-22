Зеленський відвідав прикордоння Сумської області і провів нараду з Сирським: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook.

Зеленський зібрав нараду з головкомом ЗСУ та начальником Сумської ОВА Володимиром Артюхом.

Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема про найскладніші ділянки. Головнокомандувач повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках, а також про Курську операцію.

"У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", - йдеться у повідомленні.

Фото: Зеленський та Сирський провели нараду (president.gov.ua)

Голова Сумської ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Зазначається, що спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних.

"Окрема увага - координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області", - зазначив Зеленський.