Частина російських військ у Курській області практично в котлі, - ЦПД
Частина російських військ у Курській області може опинитися в котлі. Проте росіяни намагаються приховати ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка у Telegram.
"На Курщині частина російських військ практично в котлі. У той же час в ефірах у росіян все стабільно", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше видання Bild повідомляло, що близько 3000 російських солдатів можуть опинитися в оточенні. Експерти назвали це "Курським котлом". За даними видання, Україна близька до закриття кишені на річці Сейм, для цього залишилося подолати відстань у п'ять кілометрів.
Оновлення карт
Аналітичний сервіс Deepstate оновив карти бойових дій та так званої "сірої зони" у Курській області.
За інформацією аналітиків, ЗСУ, ймовірно, контролюють село Краснооктябрьське і могли відрізати сухопутне сполучення російської армії з південним берегом річки Сейм.
Згідно з картами, під контролем України знаходиться територія площею близько 815,5 квадратних кілометрів. "Сіра зона" (невизначено) - територія площею 424,6 квадратних кілометрів.
скриншот deepstatemap.live
Вчора, за даними Deepstate, під позначкою "звільнено" була територія площею 646 квадратних кілометрів, а "сіра зона" займала 592 квадратні кілометри.
скриншот deepstatemap.live
Бої у Курській області
Нагадаємо, 6 серпня почалася операція Сил оборони України у Курській області. Бої точаться у прикордонних районах. ЗСУ контролюють десятки населених пунктів.
У Курській області також була створена перша українська військова комендатура. Її очолив генерал Едуард Москальов. Детальніше про це - за посиланням.
Українські війська продовжують операцію у Курській області. Зокрема, Сили оборони знищують мости та понтонні переправи росіян. Так, нещодавно українські воїни показали застосування РСЗВ HIMARS у Курській області.
Крім того, Україна поповнює обмінний фонд, беручи у полон російських солдатів. Українське командування наголошує, що це сприятиме повернення українських полонених додому.
Більше про події у Курській області та який це матиме вплив на війну - у матеріалі РБК-Україна.
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