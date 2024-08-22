Частина російських військ у Курській області практично в котлі, - ЦПД

Частина російських військ у Курській області може опинитися в котлі. Проте росіяни намагаються приховати ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка у Telegram.

"На Курщині частина російських військ практично в котлі. У той же час в ефірах у росіян все стабільно", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомляло, що близько 3000 російських солдатів можуть опинитися в оточенні. Експерти назвали це "Курським котлом". За даними видання, Україна близька до закриття кишені на річці Сейм, для цього залишилося подолати відстань у п'ять кілометрів.

Оновлення карт

Аналітичний сервіс Deepstate оновив карти бойових дій та так званої "сірої зони" у Курській області.

За інформацією аналітиків, ЗСУ, ймовірно, контролюють село Краснооктябрьське і могли відрізати сухопутне сполучення російської армії з південним берегом річки Сейм.

Згідно з картами, під контролем України знаходиться територія площею близько 815,5 квадратних кілометрів. "Сіра зона" (невизначено) - територія площею 424,6 квадратних кілометрів.

скриншот deepstatemap.live

Вчора, за даними Deepstate, під позначкою "звільнено" була територія площею 646 квадратних кілометрів, а "сіра зона" займала 592 квадратні кілометри.

скриншот deepstatemap.live