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Котел для оккупантов в Курской области и удар по аэродрому "Мариновка": новости за 22 августа

Украина, Пятница 23 августа 2024 06:30
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Котел для оккупантов в Курской области и удар по аэродрому "Мариновка": новости за 22 августа Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Часть российских войск попала в котел в Курской области. Тем временем украинские защитники ударили дронами по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области.

Более детально о том, что произошло в четверг, 22 августа, - в материале РБК-Украина.

Часть российских войск в Курской области практически в котле, - ЦПД

Часть российских войск в Курской области может оказаться в котле. Однако россияне пытаются скрыть ситуацию, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

Ранее издание Bild сообщало, что около 3000 российских солдат могут оказаться в окружении.

На аэродроме в Волгоградской области поражены склады с КАБами и топливом, - источники

СБУ совместно с ССО этой ночью атаковали аэродром "Мариновка" Волгоградской области. В результате поражены склады с КАБами и топливом, сообщили источники РБК-Украина.

Как отметили собеседники, именно "Мариновку" враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

Зеленский заслушал Сырского в Сумской области: ВСУ контролируют еще один населенный пункт РФ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничные территории Сумской области. Глава государства провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда", - говорится в сообщении президента.

Премьер Индии призвал к миру и дипломатии перед визитом в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который в пятницу посетит Украину, заявил, что поддерживает мир в регионе.

Политик также повторил призыв к дипломатии для прекращения конфликта.

Полиция нашла пистолет во время обысков по делу об убийстве Фарион

Полиция обнаружила пистолет во время обысков по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Речь идет о пистолете "Форт" и патронах.

Спикер Нацполиции Елена Бережная в комментарии РБК-Украина сообщила, что орудие убийства еще ищут.

Россия могла потерять половину своих МиГ-31К, но может сделать еще, - эксперт

В результате украинского удара по аэродрому "Саваслейка" российская армия могла потерять половину своих МиГ-31К, способных переносить ракету "Кинжал", рассказал в комментарии РБК-Украина авиационный эксперт и руководитель Института менеджмента и стратегий Богдан Долинце.

При этом, по его словам, Россия способна пополнять авиапарк данных ракетоносителей.

Посольство США предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине ко Дню Независимости

Посольство США в Украине заявило о повышенном риске российских ударов по Украине ко Дню Независимости.

В ведомстве предоставили перечень необходимых действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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