Прем'єр Індії закликав до миру та дипломатії перед візитом в Україну

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який у п'ятницю має відвідати Україну, заявив, що підтримує мир у регіоні. Політик також повторив заклик до дипломатії для припинення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg .

У своїй промові у Варшаві Моді заявив, що "зараз не епоха війни". За його словами, Індія є "прихильницею постійного миру в цьому регіоні" і вірить у діалог і дипломатію для вирішення конфліктів.

Моді погодився "передавати повідомлення" між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, хоча й не відіграватиме ролі формального посередника.

Як пояснює видання, така політика відображає "делікатну" позицію Нью-Делі, враховуючи тісні політичні та економічні зв'язки з Росією, що постачає Індії дешеву нафту та зброю.

Зазначається, що жоден прем'єр-міністр Індії не відвідував Польщу та Україну відколи ці країни стали незалежними від Радянського Союзу. Таким чином Моді намагається розширити вплив Індії на Центральну Європу, що було найнижчим пріоритетом для Нью-Делі в останні кілька десятиліть.