На аеродромі у Волгоградській області уражено склади з КАБами та паливом, - джерела

СБУ спільно із ССО цієї ночі атакували аеродром Маринівка Волгоградської області. Внаслідок чого уражені склади з КАБами та паливом.

Як зазначили співрозмовники, саме Маринівку ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Тим часом місцеві жителі скаржаться, що після атаки дронів їхній військовий аеродром "виглядає як кадри з фільму апокаліпсису".

"Так зване "СВО" настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами", - розповіли джерела.

Повідомляється, що над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація.

"СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності", - зазначили поінформовані джерела.

Що відомо про аеродром Маринівка та нічну атаку

Це військовий аеродром, розташований неподалік від села Маринівка Волгоградської області РФ. На ньому базуються літаки-розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М 11-го змішаного авіаційного полку (ЗАП) 4-ї змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС та ППО.

Український військовий портал Defence Express вже звернув увагу, що це єдиний аеродром РФ, на якому ворог побудував укриття для літаків і він знаходиться ближче до Казахстану, ніж до України.

Нагадаємо, що сьогодні безпілотники вчергове атакували російські регіони. Міноборони РФ вже відзвітувало про нібито "збиття" 30 українських безпілотників над Волгоградською областю. А місцева влада тим часом повідомила про так зване "падіння БПЛА на території військового об'єкта", визнавши, що атака дійсно була у районі населеного пункту Маринівка, але не уточнивши деталей. Водночас очевидці зафіксували на відео потужну пожежу та вибухів.

Більше того, супутники NASA показали три осередки займання на території аеродрому. Один із них знаходиться на майданчику, де могли стояти літаки. Ще один знаходиться на території, де розташовані в тому числі резервуари.