Росія могла втратити половину своїх МіГ-31К, але може зробити ще, - експерт

За словами Долінце, до повномасштабного російського вторгнення була інформація, що на озброєнні РФ перебуває 12 літаків МіГ-31К. Раніше вже було підтверджено знищення одного з них, ще один - знищили під час удару по "Саваслейці".

"Тобто тепер їх 10. Ще принаймні 5 було пошкоджено. Як сильно вони були пошкоджені - залишається питанням. Якщо вони були пошкоджені так, що їх не можна відремонтувати, то ми можемо говорити, що 50% носіїв було знищено. Якщо їх можна буде швидко відновити, то мова йтиме лише про тимчасове скорочення цих носіїв", - сказав експерт.

Водночас Долінце нагадав, що МіГ-31К був створений на базі МіГ-31 версії Б або БС. А таких літаків, за його словами, ще понад 100 одиниць у запасі російської армії.

"Ми маємо розуміти, що навіть повне знищення всіх наявних сьогодні МіГ-31К не говорить про те, що Росія більше не матиме цих літаків. Звісно, їм буде потрібен певний час, який може зайняти від пів року до року, але вони зможуть отримати нові носії", - додав він.