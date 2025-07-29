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У Костянтинівці та Херсоні росіяни атакували рятувальників: пошкоджено авто, є поранені

Вівторок 29 липня 2025 15:17
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У Костянтинівці та Херсоні росіяни атакували рятувальників: пошкоджено авто, є поранені Ілюстративне фото: у Костянтинівці та Херсоні росіяни атакували рятувальників (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ціленаправлено атакує українських рятувальників під час ліквідації наслідків ворожих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, сьогодні через ворожі удари поранені 4 надзвичайників.

У Костянтинівці на Донеччині російський дрон атакував рятувальників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони.

Двоє вогнеборців поранені, також пошкоджений службовий автомобіль. Рятувальники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим й транспортували їх до лікарні.

А ось у Херсоні ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Поранені двоє рятувальників, їх транспортували до лікарні.

"Окупанти цілеспрямовано б’ють по рятувальниках, знаючи, що саме вони – останній захист для мирного населення. Б’ють по тих, хто щодня рятує людські життя", - заявили у ДСНС.

Також ми писали, що цієї ночі російська армія атакувала рятувальників, які займались ліквідацією пожежі у Дніпропетровській області.

Комбінований удар по Україні 28 липня

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 28 липня, російська армія знову завдала масованого удару по території України.

Зокрема, у Києві пролунала серія вибухів, а пізніше стало відомо, що у Дарницькому районі кілька осіб отримали поранення, пошкоджено багатоповерхівку.

Окрім цього вибухи було чути у Кропивницькому - у місті виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Попередньо, ніхто не постраждав.

Детальніше про атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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