На Дніпропетровщині РФ атакувала рятувальників під час ліквідації пожежі (фото)

Фото: росіяни вдарили по рятувальниках на Дніпропетровщині (t.me/dsns_telegram)

Російська армія атакувала рятувальників, які займались ліквідацією пожежі у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.