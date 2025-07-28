Вибиті вікна та постраждалі: поліція показала наслідки удару "Шахедів" по Києву
Поліція підтвердила, що внаслідок нічного удару дронів по Дарницькому району української столиці постраждали п'ятеро осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції України.
"У Дарницькому районі Києва 5 постраждалих унаслідок атаки БПЛА, серед них малолітня дитина: поліція фіксує наслідки", - ідеться в повідомленні.
Уточнюється, що під час атаки "Шахедів" ударною хвилею було пошкоджено вікна в багатоповерховому житловому будинку з 6-го по 11-й поверхи.
Постраждалі дістали осколкові поранення. Серед них виявилася дворічна дівчинка, у якої діагностовано різані рани стопи.
"Лікарі госпіталізували постраждалих. Також пошкоджено кілька автомобілів, припаркованих у дворі будинку. На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора", - підсумували в поліції.
Фото: наслідки удару по Дарницькому району 28 липня (t.me/gunpKyiv)
РФ атакувала Україну 28 липня
Росія запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" і ракети. У Києві вибухи почали лунати ще ввечері.
У Дарницькому районі української столиці вилетіли вікна в багатоповерховому житловому будинку. Унаслідок цього постраждали люди, зокрема дитина. В ОВА повідомляли про вісьмох поранених, мер столиці Віталій Кличко говорив про п'ятьох поранених.
Також прогриміла серія вибухів у Кропивницькому також. У Кіровоградській ОВА повідомили, що місто пережило ворожу дронову атаку. На місця влучань відправлено екстрені служби.
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