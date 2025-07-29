В Константиновке и Херсоне россияне атаковали спасателей: повреждены авто, есть раненые

Российская армия целенаправленно атакует украинских спасателей во время ликвидации последствий вражеских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным ГСЧС, сегодня из-за вражеских ударов ранены 4 чрезвычайников.

В Константиновке Донецкой области российский дрон атаковал спасателей местной пожарной команды, когда те эвакуировали гражданское население из опасной зоны.

Двое пожарных ранены, также поврежден служебный автомобиль. Спасатели ГСЧС оказали домедицинскую помощь раненым и транспортировали их в больницу.

А вот в Херсоне вражеский FPV-дрон попал в грузовик одного из спасательных подразделений ГСЧС. Ранены двое спасателей, их транспортировали в больницу.

"Оккупанты целенаправленно бьют по спасателям, зная, что именно они - последняя защита для мирного населения. Бьют по тем, кто ежедневно спасает человеческие жизни", - заявили в ГСЧС.

Также мы писали, что этой ночью российская армия атаковала спасателей, которые занимались ликвидацией пожара в Днепропетровской области.