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Війська РФ вночі вдарили по Кропивницькому: виникла пожежа, пошкоджена філармонія

Понеділок 28 липня 2025 08:22
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Війська РФ вночі вдарили по Кропивницькому: виникла пожежа, пошкоджена філармонія Фото: війська РФ вночі вдарили по Кропивницькому (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 28 липня, атакували Кропивницький ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникла пожежа, її ліквідовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Кропивницький пережив ворожу дронову атаку. Відповідні служби працюють", - зазначив керівник Кіровоградської ОВА.

Згодом Райкович повідомив, що у місті триває ліквідація пожежі після нічної ворожої атаки. Локації обстежують відповідні служби. За попередньою інформацією - загиблі і травмовані відсутні.

"Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Після обстеження фахівців до роботи приступлять комунальні служби і комісія, що обстежить наслідки", - додав він.

Зазначимо, що вночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів дронів-камікадзе для Кропивницького.

Нічний обстріл України 28 липня

Сьогодні вночі, 28 липня, російські війська здійснили черговий масований обстріл України з використанням ракет різних типів та дронів-камікадзе.

Так, у Києві вночі пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі кілька осіб отримали поранення, пошкоджені багатоповерхівки.

Також прогриміла серія вибухів у Кропивницькому. Окрім того, під ворожим ударом була Хмельницька область, у Старокостянтинові кілька разів за ніч лунали вибухи.

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Кропивницький Кіровоградська область Вторгнення Росії до України
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