Костін про Дмитрука: якщо не з'явиться самостійно - можемо оголосити у міжнародний розшук

"Перше що я зрозумів і відчув, коли ми бачимо, наприклад, відео, коли наші прикордонники за допомогою дронів відстежують втікачів, а потім мобільні групи їх затримують. І це дійсно приклад успішної роботи. А я думав чому в тих випадках вдалося, а в цьому випадку оця людина (Артем Дмитрук, - ред.) просто "як по маслу" нелегально перейшла державний кордон", - заявив Костін.

Генеральний прокурор відзначив, що кримінальне провадження щодо втечі Дмитрука було відкрито одразу після того, як стало відомо про його нелегальний перетин кордону. В межах провадження слідчі, прокурори, співробітники Державної прикордонної служби (ДПСУ) "працюють цілодобово", оскільки розуміють, що народний депутат не діяв самостійно й серед тих, хто йому допомагав, можуть бути й службові особи.

Україна поверне Дмитрука "додому"

За словами Костіна, слідство вже встановило шлях, який скористався підозрюваний. Мова йде про ділянку кордону з Придністров'ям. Також є певна інформація щодо сьогоднішнього місцеперебування нардепа, але це потребує перевірки.

"Ми надалі вживатимемо всіх заходів задля повернення його в Україну міжнародно-правовими способами, якщо він не зробить цього добровільно. В нього ще є можливість з'явитися на допит слідчого в установлені дати. Це четвер і п'ятниця. Це озвучено нами: шановний народний депутат, поверніться в Україну і прийдіть до слідчого", - відзначив Костін.

Якщо ж Дмитрук не повернеться до України самостійно, народного депутата можуть оголосити в розшук. Зокрема можливий варіант із запитом щодо екстрадиції, якщо місцеперебування нардепа буде чітко встановленим.

Втеча Дмитрука за кордон

25 серпня ЗМІ заявили про втечу Дмитрука до Молдови. Інформацію також підтвердило Державне бюро розслідувань.

Варто додати, що перед цим народному депутату оголосили підозру через напад на правоохоронця та військового.

Тим часом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чи позбавлять Дмитрука мандату народного депутата.