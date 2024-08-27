Чи позбавлять нардепа-втікача Дмитрука мандату: що каже Стефанчук

В питанні позбавлення мандату народного депутата Артема Дмитрука, який на днях втік з України, Верховна Рада діятиме в межах, які передбачені Конституцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Народний депутат Дмитрук в жодне відрядження від Верховної Ради не відправлявся. Наскільки я проінформований, відомості внесені до Єдиного державного реєстру пов'язаного з кримінальними провадженнями. Здійснюється розслідування", - заявив Стефанчук.

Голова парламенту додав, що після розслідування рішення прийматимуться й у парламенті. Раніше ж питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату здійснювалось на підставі 7 пунктів, які передбачені 81 статтею Конституції України.

"Й так будемо здійснювати в будь-який раз. За парламентом ніколи не було затяжок", - додав він.

Стаття 81

Відповідно до статті, повноваження народного депутата припиняються достроково у разі:

складення повноважень за його особистою заявою;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

якщо депутат не усунув обставини протягом двадцяти днів, які призводять до порушення вимог щодо несумісності мандата з іншими видами діяльності;

невходження нардепа, який був обраний від партії, до складу депутатської фракції цієї партії або ж виходу із складу такої фракції;

його смерті.

Втеча Дмитрука за кордон

25 серпня ЗМІ повідомили про втечу Дмитрука до Молдови. Пізніше Державне бюро розслідувань (ДБР) підтвердило цю інформацію, а Офіс генерального прокурора порушив справу. Перед цим нардепу оголосили підозру через напади на правоохоронця та військового.