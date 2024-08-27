ua en ru
Вт, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи позбавлять нардепа-втікача Дмитрука мандату: що каже Стефанчук

Вівторок 27 серпня 2024 11:59
UA EN RU
Чи позбавлять нардепа-втікача Дмитрука мандату: що каже Стефанчук Фото: Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В питанні позбавлення мандату народного депутата Артема Дмитрука, який на днях втік з України, Верховна Рада діятиме в межах, які передбачені Конституцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Народний депутат Дмитрук в жодне відрядження від Верховної Ради не відправлявся. Наскільки я проінформований, відомості внесені до Єдиного державного реєстру пов'язаного з кримінальними провадженнями. Здійснюється розслідування", - заявив Стефанчук.

Голова парламенту додав, що після розслідування рішення прийматимуться й у парламенті. Раніше ж питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату здійснювалось на підставі 7 пунктів, які передбачені 81 статтею Конституції України.

"Й так будемо здійснювати в будь-який раз. За парламентом ніколи не було затяжок", - додав він.

Стаття 81

Відповідно до статті, повноваження народного депутата припиняються достроково у разі:

  • складення повноважень за його особистою заявою;
  • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
  • визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
  • припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
  • якщо депутат не усунув обставини протягом двадцяти днів, які призводять до порушення вимог щодо несумісності мандата з іншими видами діяльності;
  • невходження нардепа, який був обраний від партії, до складу депутатської фракції цієї партії або ж виходу із складу такої фракції;
  • його смерті.

Втеча Дмитрука за кордон

25 серпня ЗМІ повідомили про втечу Дмитрука до Молдови. Пізніше Державне бюро розслідувань (ДБР) підтвердило цю інформацію, а Офіс генерального прокурора порушив справу. Перед цим нардепу оголосили підозру через напади на правоохоронця та військового.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна