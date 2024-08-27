Костин о Дмитруке: если не появится самостоятельно - можем объявить в международный розыск

"Первое что я понял и почувствовал, когда мы видим, например, видео, когда наши пограничники с помощью дронов отслеживают беглецов, а затем мобильные группы их задерживают. И это действительно пример успешной работы. А я думал почему в тех случаях удалось, а в этом случае этот человек (Артем Дмитрук, - ред.) просто "как по маслу" нелегально перешел государственную границу", - заявил Костин.

Генеральный прокурор отметил, что уголовное производство относительно побега Дмитрука было открыто сразу после того, как стало известно о его нелегальном пересечении границы. В рамках производства следователи, прокуроры, сотрудники Государственной пограничной службы (ГПСУ) "работают круглосуточно", поскольку понимают, что народный депутат не действовал самостоятельно и среди тех, кто ему помогал, могут быть и должностные лица.

Украина вернет Дмитрука "домой"

По словам Костина, следствие уже установило путь, которым воспользовался подозреваемый. Речь идет об участке границы с Приднестровьем. Также есть определенная информация относительно сегодняшнего местонахождения нардепа, но это требует проверки.

"Мы в дальнейшем будем принимать все меры для возвращения его в Украину международно-правовыми способами, если он не сделает этого добровольно. У него еще есть возможность явиться на допрос следователя в установленные даты. Это четверг и пятница. Это озвучено нами: уважаемый народный депутат, вернитесь в Украину и придите к следователю", - отметил Костин.

Если же Дмитрук не вернется в Украину самостоятельно, народного депутата могут объявить в розыск. В частности возможен вариант с запросом об экстрадиции, если местонахождение нардепа будет четко установленным.

Бегство Дмитрука за границу

25 августа СМИ заявили о бегстве Дмитрука в Молдову. Информацию также подтвердило Государственное бюро расследований.

Следует добавить, что перед этим народному депутату объявили подозрение из-за нападения на правоохранителя и военного.

Тем временем глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, лишат ли Дмитрука мандата народного депутата.