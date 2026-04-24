Кошта попередив про крах ЄС у разі наслідування курсу Трампа, - Bloomberg

Відносини між США та європейськими партнерами

Нагадаємо, відносини між США та європейськими партнерами різко загострилися після початку американської операції проти Ірану.

Раніше у президента США Дональда Трампа продумали кілька варіантів "покарань" для країн, які відмовились допомагати Вашингтону у війні проти Ірану.

Також Трамп неодноразово називав НАТО "застарілим" і погрожував виходом з нього якщо союзники не збільшать витрати на оборону.

Як повідомляло РБК-Україна, адміністрація Трампа вже попереджала про можливий вихід зі структур НАТО - зокрема йшлося про умови, за яких США можуть переглянути своє членство в Альянсі.

Водночас за даними CNN, у самому блоці не відчувають "надмірного занепокоєння" на тлі погроз американського лідера щодо виходу з Альянсу. Один з європейських чиновників назвав це "днем бабака", оскільки військово-політичний блок уже чув від Трампа подібні заяви.

Хоча раніше в медіа з'явилася інформація, що Європа через погрозу США вийти з НАТО почала таємно готувати план, який дозволив би їй самостійно захищатися від Росії - без американських військ і гарантій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що вихід США з Північноатлантичного альянсу є малоймовірним. Однак наголосив, що блоку потрібно посилюватися.