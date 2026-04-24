Кошта предупредил о крахе ЕС в случае следования курсу Трампа, - Bloomberg

Отношения между США и европейскими партнерами

Напомним, отношения между США и европейскими партнерами резко обострились после начала американской операции против Ирана.

Ранее у президента США Дональда Трампа продумали несколько вариантов "наказаний" для стран, которые отказались помогать Вашингтону в войне против Ирана.

Также Трамп неоднократно называл НАТО "устаревшим" и угрожал выходом из него если союзники не увеличат расходы на оборону.

Как сообщало РБК-Украина, администрация Трампа уже предупреждала о возможном выходе из структур НАТО - в частности речь шла об условиях, при которых США могут пересмотреть свое членство в Альянсе.

В то же время по данным CNN, в самом блоке не испытывают "чрезмерного беспокойства" на фоне угроз американского лидера по выходу из Альянса. Один из европейских чиновников назвал это "днем сурка", поскольку военно-политический блок уже слышал от Трампа подобные заявления.

Хотя ранее в медиа появилась информация, что Европа из-за угрозы США выйти из НАТО начала тайно готовить план, который позволил бы ей самостоятельно защищаться от России - без американских войск и гарантий.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что выход США из Североатлантического альянса маловероятен. Однако подчеркнул, что блоку нужно усиливаться.