Корупційна схема в "Енергоатомі" та удар ССО по нафтобазі в Криму: новини за 10 листопада

НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко та Міндич

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої через корупційні схеми контролювали діяльність АТ "НАЕК "Енергоатом".

За інформацією слідства, організація систематично отримувала від контрагентів "Енергоатому" від 10 до 15% від вартості контрактів.

Сили спецоперацій вдарили по нафтобазі "Гвардійська" в Криму

Українські захисники в ніч на 10 листопада атакували нафтобазу "Гвардійська" на території тимчасово окупованого Криму. Безпілотники влучили точно в ціль.

Військові пояснили, що нафтобаза федеральної державної казенної установи "Гвардійський" відіграє ключову роль у постачанні пального окупаційним силам у Криму.

Знову під ворожим ударом. "Укренерго" заявило про нові пошкодження об'єктів

У понеділок, 10 листопада, в енергосистемі України зберігається складна ситуація через наслідки російських обстрілів.

У компанії зазначили, що внаслідок чергових атак РФ пошкоджено низку енергетичних об'єктів у кількох регіонах.

Після ударів РФ опалення є у 67% житлових будинків в Україні, - Кулеба

В Україні станом на 10 листопада з централізованим опаленням уже 67% житлових будинків і 84% об'єктів соціальної сфери, розповів віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що причиною такої ситуації стали російські масовані удари по енергетичних об'єктах.

ПриватБанк виграв у Коломойського і Боголюбова 3 млрд доларів

Високий суд Англії зобов'язав колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова виплатити банку понад 3 млрд доларів.

Основний розмір збитків, які мають бути сплачені банку, становить 1,76 млрд доларів США.