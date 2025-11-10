ua en ru
Знову під ворожим ударом. "Укренерго" заявило про нові пошкодження об'єктів

Україна, Понеділок 10 листопада 2025 11:56
Знову під ворожим ударом. "Укренерго" заявило про нові пошкодження об'єктів Фото: енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу об'єктів (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

У понеділок, 10 листопада, в енергосистемі України зберігається складна ситуація через наслідки російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

У більшості областей продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

Погодні та технічні умови

Споживання електроенергії залишається на високому рівні. За даними "Укренерго", 9 листопада вечірній максимум використання був на 1,9% вищим, ніж у попередній день. З огляду на холодну погоду та пошкодження енергооб’єктів, навантаження на систему залишається значним.

Наслідки обстрілів

Через чергові атаки РФ пошкоджено низку енергетичних об’єктів у кількох регіонах. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки масованих ракетно-дронових ударів, відновлюючи роботу обладнання.

Обмеження споживання

До кінця доби у більшості регіонів застосовуватимуться графіки погодинних відключень - від 2 до 4 черг. Для промислових підприємств та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

"Укренерго" просить українців максимально обмежити користування потужними електроприладами до кінця доби та переносити енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше.


Обстріли енергетики України

Варто зауважити, що у ніч на 8 листопада російські окупанти вчергове масовано атакували Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах.

Через теракт РФ було запроваджено відключення світла в низці регіонів. Також, як відомо, через російський теракт усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію.

Зауважимо, що від учора в Києві для деяких черг вже тричі на день відключають світло.

